Testes covid-19 serão realizados de maneira itinerante nas UBSs

Com o objetivo de melhor acomodar as pessoas assintomáticas que quiserem realizar o teste para detecção da covid-19, sobretudo as gestantes, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), passará a realizar os testes dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A mudança passa a valer a partir desta segunda-feira, 30.

“Os horários permanecem os mesmos, das 8h às 12h ou até a realização de 150 testes rápidos e moleculares [RT-PCR]. Com isso, além de disponibilizarmos uma estrutura mais adequada para as gestantes e para o público em geral, esperamos aumentar o número de coletas por dia, já que essas pessoas já frequentam normalmente as UBSs”, destaca a técnica de Agravos Agudos da Vigilância Epidemiológica da SMS, Mariana Aragão.

A ação visa testar as pessoas sem sintomas que podem estar transmitindo o vírus sem saber. É muito importante realizar a testagem da população para a identificação precoce dos casos presentes de covid-19. Dessa forma, é possível controlar de maneira ainda mais eficiente o vírus, realizando o isolamento da pessoa positivada e diminuindo a transmissibilidade.

Programação

Nesta segunda-feira, as equipes estarão em duas UBSs: Eunice Barbosa (Porto Dantas) e José Augusto Barreto (Japãozinho). Já na quarta, dia 1°, será a vez das UBSs Osvaldo Leite (Santa Maria) e Roberto Paixão (17 de Março). Na sexta, as UBSs contempladas serão a Renato Mazze Lucas (Santos Dumont) e a João Oliveira Sobral (Santos Dumont).

Pontos fixos

A Prefeitura também realiza testes na unidade de referência em síndrome gripal, a UBS Lauro Dantas Hora, localizada no bairro Bugio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Os testes moleculares são feitos, também, nos contêineres instalados nas Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva, que funcionam 24 horas.

“O TestAju só realiza os exames durante a semana, pela manhã. Por isso, para aquelas pessoas que não têm condições de ir até a unidade onde está a equipe do programa, existe a possibilidade de fazer a testagem nesses pontos fixos. Assim, a SMS atua em diversas frentes, facilitando o acesso e prestando suporte à população”, completa Mariana Aragão.

Quem realizou o teste pode verificar o resultado na plataforma digital AjuInteligente ou pela central telefônica, no 0800 729 3534, opção 1.

Foto: Marcelle Cristinne