Uma noite memorável de homenagens, assim foi o lançamento do volume 1, do livro ‘No Colo Da Piedade’

A solenidade de lançamento ocorreu na noite deste domingo (29), na véspera de abertura do Novenário de Nossa Senhora da Piedade, na igreja Matriz de Lagarto, com missa celebrada pelo padre Rodrigo Sant’Ana.

Na ocasião, os autores da obra, os escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia Damaceno, agradeceram e relataram desde o início da construção do livro, o convívio com o advogado Rafael Batista (um dos autores), até a conclusão final.

O escritor Claudefranklin Monteiro fez relatos sobre as passagens descritas na obra e pontuou cada capítulo. Também falou como surgiu a ideia do livro e o convite a Taysa Mércia após a morte precoce de Rafael Batista, vítima da Covid-19 no mês de maio.

Já Alexandre Fontes agradeceu a parceira com a paróquia da Piedade e com os colaboradores responsáveis pela edição do livro, bem como na ocasião homenageou-os com exemplares. A mãe de Rafael, presente ao ato, também recebeu homenagens.

A escritora Taysa Mércia, amiga pessoal de Rafael Batista, destacou a convivência com o advogado e falou da alegria em poder compartilhar com o projeto.

Além de fieis de Nossa Senhora da Piedade, o lançamento do livro reuniu o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, a primeira-dama Claudia Cristiane, os secretários Marcelo Carregosa, Pequeno Soares e Ângela Siqueira, o vice-prefeito de Riachão do Dantas, Galego da Samba, empresários, imprensa e familiares.

O livro ‘No Colo da Piedade’ tem participação de Paulo Andrade Prata, Iuri Rodrigues, Rodrigo Santos Batista, Larissa de Santana Libório e Renato Alves dos Santos. O exemplar pode ser adquirido na Livraria Adhonai ou na Secretaria Paroquial da Piedade (ao lado da Caixa).

A obra conta com o apoio do administrador diocesano de Estância, dom Giovanni Crippa, dos padres Rodrigo Sant’Ana e Paulo Sezar.

Obra contou com os apoios das empresas, Fundação José Augusto Vieira, AD Promotora, Minas Telecom e Gurupi Madeiras e Construção, cuja publicação foi doada integralmente pelos autores.

Livro

Considerando a importância de uma das mais tradicionais e antigas paróquias do estado do Sergipe, sua história será contada ao longo dos próximos anos, em capítulos temáticos reunindo devotos e estudiosos da Igreja Católica.

Trata-se um projeto editorial de fé, mas também científico diante do compromisso de seus autores com as memórias, com os discursos e com a ciência histórica.

Uma obra para ler, aprender e se emocionar. O primeiro volume, lançado neste domingo, é dedicado à memória de Rafael Batista, falecido este ano e que deixou um legado de serviço aos paroquianos e ao clero da Piedade.

Fonte e foto assessoria