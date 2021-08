Acidente deixa um dos veículos envolvidos em cima dos trilhos em Aracaju

Um grave acidente foi registrado nesta terça-feira (30) na avenida Augusto Franco no bairro Ponto Novo, em Aracaju;

As informações são de que um dos veículos envolvidos foi parar em cima dos trilhos da Rede Ferroviária.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas. Agentes da SMTT estiveram no local e orientaram o trânsito.

Com informações e foto do radialista Jailtom Santana