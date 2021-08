Assinatura Avançada facilita procedimentos no Portal Agiliza Sergipe

Desde o seu lançamento em 1º de julho, a Assinatura Avançada foi bem recebida pelos empreendedores sergipanos. A novidade tem gerado satisfação entre os usuários da Junta Comercial de Sergipe (Jucese) devido à facilidade para assinar documentos levados ao registro.

Segundo o empresário Max Dayvid Santos, a redução de custos e a segurança da assinatura contribuíram para realizar a adesão. “Antes para uma simples liberação, era necessário fazer todo o processo de assinatura por meio de certificado digital, agora substituímos o certificado por assinatura eletrônica sem custo. Um avanço que trouxe para os empreendedores/geradores de emprego e renda, além de facilidades, a segurança e a agilidade nas liberações de certidões, alvarás e etc.”, enfatiza.

O empresário, que atua no mercado sergipano há 25 anos, realizou a adesão por meio do portal do Governo Federal e adquiriu o selo de confiabilidade na categoria ouro, ou seja, conta comprovada.

Para assinar no gov.br, o usuário precisa adquirir selo de confiabilidade nas categorias prata ou ouro. O selo bronze permite apenas o acompanhamento de processos, sendo necessário ter uma conta verificada ou comprovada para conseguir assinar eletronicamente.

Como funciona

Gratuita e com a mesma autenticidade e segurança de um certificado digital, a Assinatura Avançada auxilia na redução de custos para os empresários.

O primeiro passo para quem deseja usar o serviço é realizar o login em sua conta gov.br. Caso ainda não tenha uma, será necessário criar um cadastro no portal: Clique em “Crie sua conta no gov.br”, escolha uma das opções mostradas na tela e siga as orientações para concluir o processo.

A seguir, na aba “Minha área”, selecione a opção “Privacidade”. Nesta seção, você poderá adquirir um “Selo de confiabilidade” autorizando o acesso aos seus dados pessoais.

Nesta etapa, será necessário optar por uma Conta Verificada (PRATA) ou uma Conta Comprovada (OURO). A conta básica (BRONZE) permite apenas o acesso e acompanhamento de processos. Após escolher o tipo de selo desejado, finalize seguindo as orientações.

Ao utilizar sua Assinatura Digital Avançada, poderá assinar qualquer documento na Jucese. Prossiga:

Durante o procedimento no Portal Agiliza Sergipe, escolha a opção “ASSINAR NO GOV.BR”, realize o login e utilize o código recebido via SMS.

Após autorização o documento será assinado.

Confira mais informações no Manual de Assinatura Avançada.

Clique para acessar o Manual-de-Assinatura-Avan%C3%A7ada-JUCESE-2021.pdf

Fonte: Midiando Comunicação