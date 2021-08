“Fragmentos”: Banda DonaLi lança feat com o cantor Thiago Ruas

O single “Fragmentos” também terá um videoclipe, que será lançado na próxima quinta-feira, 2 de setembro

Nesta terça-feira, 31, a banda sergipana DonaLi, formada pela cantora Fernanda de Aquino e o multi-instrumentista David Davi, lançou em todas as plataformas digitais o single “Fragmentos”. A música, que foi gravada em formato de feat, conta com a participação do cantor Thiago Ruas, e traz uma melodia suave, que nos convida para reflexões importantes acerca das nossas vivências. Assim como “Todo o Suficiente” e “Nadir” (lançadas recentemente), a canção faz parte do álbum Mangaba Sound, que será lançado no dia 14 de setembro.

Leve e reflexiva, o single “Fragmentos” da Banda DonaLi é uma composição de Pablo Ruas (in memorian), que é irmão de Thiago Ruas. A letra destaca a complexidade de estar vivo e os aprendizados adquiridos ao longo da vida. “Apesar de ter uma melodia suave, que traz momentos de paz, a música nos remete a reflexões que nos deparamos ao longo do nosso dia a dia. Às vezes, a gente se sente grande, se sente grão ou um grande grão. É uma música convidativa, gostosa de ouvir, mas com uma profundidade especial. Ela não deixa ser uma canção good vibes, mas nos aponta reflexões importantes, sobretudo, em relação aos aprendizados da vida”, detalha Fernanda de Aquino.

O single “Fragmentos” também terá um clipe, que será disponibilizado no dia 2 de setembro, no Youtube. O vídeo foi gravado na Praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, e no estúdio Maca Records, em Aracaju, sob a direção e fotografia de Lucas Cachalote, além de participação do cantor Thiago Ruas. A ficha técnica conta ainda com Deloer Júnior (assistente de fotografia), Luan Frederico (produção e platô) e Lu Silva (edição).

“O clipe traz uma linguagem suave, mas sem deixar de lado o tom reflexivo evocado pela música, que nos convida a repensar sobre a complexidade da nossa existência. Nas cenas gravadas em estúdio, o cenário é bem minimalista. Produzimos um clipe mais performático e optamos por manter poucos elementos no espaço, alguns pendurados, dando um toque onírico ao clipe, enquanto nossa performance enfatiza a profundidade das mensagens trazidas por essa canção tão bonita”, explica David Davi.

Novos trabalhos

Criada em 2013, a banda sergipana DonaLi é conhecida pelo formato próprio e sofisticado de fazer música. O grupo se prepara para o lançamento do seu 4º álbum, o “Mangaba Sound”. Deste novo trabalho, dois já foram divulgados para o público: “Todo o Suficiente”, lançado no último mês de julho com um lyric vídeo; e “Nadir”, lançado no mês de agosto junto ao minidocumentário “Flor de Mangabeira”.

Foto assessoria

Por Verlane Estácio