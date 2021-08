Capitão Samuel cobra explicação para o litro do etanol custar mais de R$ 5,00 o litro

O deputado estadual Capitão Samuel utilizou das redes sociais para cobrar uma justificativa para o etanol custar mais de R$ 5,00 o litro.

Na postagem, o parlamentar mostra que os postos agora podem comprar direto do produtor, sem passar pelas distribuidoras, além de ser um produto brasileiro. “Qual justificativa para etanol está mais de 5 reais o litro? Produto brasileiro, produtor direto para os postos, não passa pela Petrobras. Alguém pode explicar?”.

A grande maioria dos aumentos é em cima da gasolina e do diesel, e mesmo assim, sem qualquer justificativa, o etanol também aumenta, inviabilizando que o consumidor possa abastecer seu veículo com etanol, forçando assim que a gasolina possa baixar de preço com uma possível baixa no consumo.

Matéria do blog Espaço Militar