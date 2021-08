Cleo curte lua de mel em Noronha com Leandro D’Lucca: “Meu parça”

Cleo e Leandro D’Lucca estão curtindo sua lua de mel em Fernando de Noronha em grande estilo. A atriz compartilhou registros românticos ao lado do marido e derreteu-se em posts no Instagram Stories.

“Meu parça”, escreveu a atriz ao compartilhar um registro ao lado do marido. Em um dos vídeos, em estilo boomerang, ela aparece trocando carinhos com Leandro apoiados em um carro.

Em outro, os dois curtiram um jantar em clima de romance. “Jantar incrível”, disse. Cleo ainda compartilhou uma sequência de fotos caminhando na praia ao lado do amado. “Meu Deus viagem vê se não acaba nunca porfavorzinho”, escreveu na legenda.

O casal chegou a Fernando de Noronha no fim de semana e a atriz postou uma declaração para o marido. Ela se casou com o empresário no dia 9 de julho.

“Primeira parte da lua de mel com meu parça, meu mozão, meu hubby, meu uni, meu marido perfeito com suas imperfeições perfeitas. Te amo. Sou louca por você”, declarou-se no início da lua de mel.