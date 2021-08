CML aprova e entrega Moção de Congratulação em homenagem a escritores do livro “No Colo da Piedade”

Na Sessão Ordinária desta terça-feira (31), a Câmara Municipal de Lagarto entregou a Moção de Congratulação, de autoria do vereador Matheus Corrêa (Cidadania), homenageando os escritores lagartenses, Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia Damaceno.

A propositura homenageia os escritores pelo lançamento do volume 1, do livro ‘No Colo da Piedade’, em solenidade ocorrida no último domingo (29), na igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade em Lagarto.

Na ocasião, os homenageados participaram da sessão e receberam a Moção de Congratulação das mãos do edil lagartense.

“Quero parabenizar os escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia Damaceno pela obra literária em homenagem à padroeira do nosso município”, destacou Matheus Corrêa.

