Covid-19: prefeito Edvaldo Nogueira anuncia nova repescagem da vacinação a partir desta quarta-feira, dia 1º de setembro

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta terça-feira, 31, o novo calendário de repescagem da vacinação contra a covid-19. Através das suas redes sociais, o gestor informou que a programação se iniciará nesta quarta-feira, 1º, e terá como foco alcançar a população adulta que ainda não recebeu a primeira dose do imunizante. Para vacinar este público, novos pontos foram incluídos (o Iate Clube e a sede da Igreja Universal do Reino de Deus), totalizando oito locais para a imunização contra o novo coronavírus. Aracaju já vacinou 87,5% da população acima dos 18 anos.

“É com muita alegria que anuncio mais uma etapa da repescagem. Abriremos mais três dias para alcançarmos as pessoas que ainda não se vacinaram. Queremos ultrapassar 90% da população adulta até a sexta-feira, dia 3”, declarou Edvaldo. O prefeito fez ainda um apelo a quem ainda não recebeu a primeira dose do imunizante. “Peço a cada um dos aracajuanos que ainda não se vacinou, que se dirija a um ponto de vacinação e se imunize. É fundamental que todos se vacinem para vencermos a pandemia”, ressaltou.

Pelo novo calendário, a repescagem se inicia nesta quarta-feira, 1º, e se estende até a sexta-feira, dia 3. Para receber a vacina, o cidadão com idade acima de 18 anos poderá se dirigir a sete pontos fixos, nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Iate Clube de Aracaju (Treze de Julho); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA). Estes locais de vacinação funcionarão das 8h às 16h.

Também, será possível receber a primeira dose no drive-thru do Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Sementeira, das 8h às 17h. Para ter acesso ao imunizante no local, é necessário se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Foram vacinados, até o momento, em Aracaju, 449.888 pessoas, com a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que representa 87,54% da população adulta e 67,66% de todas as pessoas residentes na capital sergipana. Com a segunda dose ou dose única, o município alcançou 181.841 pessoas (27,34% de toda a população e 35,4% dos adultos).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA