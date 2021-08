Deputado Fábio Mitidieri participa de ato e afirma seu apoio ao setor atacadista

Na manhã desta terça-feira, 31, o deputado federal, Fábio Mitidieri, participou de um ato com o Sindicato do Comércio Atacadista em Geral do Estado de Sergipe (Sincadise), onde afirmou seu apoio total e irrestrito ao Projeto de Lei 05/2021 que está tramitando na CCJ da Câmara Federal e que prorroga por 15 anos os incentivos fiscais das empresas atacadistas.

“Essa Lei vai dar mais segurança para que as empresas atacadistas possam gerar empregos e renda para nosso povo, igualando os incentivos do comércio aos da indústria e levando mais justiça, principalmente, para os pequenos e médios atacadistas do nosso país”, disse Fábio Mitidieri aos empresários.

Ao lado do presidente do Sincadise, Breno França, e seus diretores, Fábio Mitidieri reforçou que vai trabalhar com afinco para que esse Projeto de Lei seja aprovado, permitindo um maior dinamismo econômico para um setor que puxa uma série de outros setores, entre eles, o setor varejista. “São elos de uma corrente que geram desenvolvimento econômico. Sou desenvolvimentista por essência e acredito nos setores produtivos do nosso estado e do nosso país”, afirmou Mitidieri.

Além do presidente do Sindicase, Breno França, estavam presentes o vice-presidente, Antônio Carlos, os diretores Manoel Barbosa e Fábio Júnior, o vice-presidente da ABAD, Juliano César, membros do sindicato e o ex-prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves.