DHPP prende segundo envolvido em homicídio registrado na Praia da Costa

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, na manhã de hoje (31), um mandado de prisão contra Moíses Ribeiro dos Santos, de 24 anos, na capital sergipana. Também conhecido como “Bochecha”, ele é suspeito de ser um dos autores do homícidio de Alef Santos da Silva, ocorrido em setembro do ano passado, na Praia do Costa, município Barra dos Coqueiros.

Conforme apurado pelas forças policiais, o homícidio ocorreu por volta da 14h30 do dia 5 de setembro de 2020. Na ocasião, a vítima estava na praia, acompanhada por familiares, quando foi surpreendida por um dos investigados no crime, que efetuou um disparo de arma de fogo no seu ouvido esquerdo.

Além de Moisés, detido nesta terça-feira, Adriano Amaral Madureira da Silva, vulgo “Didi”, de 23 anos, também participou do crime. Ele, que possuía um mandado de prisão em aberto referente ao homícidio de Alef, foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas no último domingo (29), em Nossa Senhora do Socorro.

A Polícia Civil destaca o trabalho fundamental de investigação realizado pela equipe de local de crime. Através dessa primeira apuração na cena do delito, foi possível identificar prontamente o veículo utilizado pela dupla no momento da fuga.