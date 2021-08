Edvaldo entrega infraestrutura e urbanização de praça

Mais duas importantes obras foram entregues pelo prefeito Edvaldo Nogueira à população aracajuana, na noite desta segunda-feira, 30. O gestor inaugurou a infraestrutura do loteamento Jardim Nice e a urbanização da praça doutor Mário de Siqueira Pinto, ambos no bairro Jardins, zona Sul. Somando um investimento superior a R$ 1,7 milhão – através de convênio com o governo federal e Ministério Público do Estado de Sergipe -, as intervenções têm como objetivo avançar na mobilidade urbana da capital, proporcionar mais conforto à população que transita pela localidade, além de garantir novos espaços de convivência e aos aracajuanos.

Ao entregar as obras, Edvaldo destacou que “são obras que transformam a vida dos aracajuanos e que contribuem para o desenvolvimento da capital”. “Por isso, é motivo de muita felicidade, como prefeito, poder inaugurá-las. A praça, por exemplo, transformamos o que antes era um terreno baldio em um verdadeiro espaço de lazer, conforto e sustentabilidade. Conseguimos realizar um projeto de concepção diferenciada e que nos permitirá, inclusive, no futuro, realizar a obra do canal. É uma praça onde plantaremos muitas árvores e que, no sentido aprazível, venha a oferecer, ao mesmo tempo, qualidade de vida e sustentabilidade. É uma obra maravilhosa e que é fruto de uma parceria com o Ministério Público de Sergipe”, ressaltou o gestor.

Sobre a infraestrutura do Jardim Nice, o prefeito reiterou que “é uma área importante da cidade, mas que estava completamente abandonada”. “Então, incluímos em nossos projetos e realizamos esta obra que traz dignidade, qualidade de vida, valorização e desenvolvimento para a área, movimentando a economia. É uma obra que soma mobilidade urbana, qualidade de vida e melhoria da autoestima da nossa cidade”, enfatizou Edvaldo.

Loteamento Jardim Nice

No loteamento Jardim Nice, a Prefeitura executou um projeto de infraestrutura completa, contemplando sete vias com serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, além da construção de calçadas e meio-fios. Foram beneficiadas as seguintes ruas: Antônio Conde Dias, Maria Eurides de Souza, João Ednaldo dos Santos, Clóvis Mozart Teixeira, Mabel Batista Santos, Sara Schuster e o complemento da rua José Luiz Conceição.

Ao todo, foram investidos R$ 1.453.189,43, provenientes do Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). “Este é um dos loteamentos mais antigos de Aracaju e dos poucos que não estavam urbanizados. São poucas ruas, mas, com a obra, colocamos o loteamento no mesmo nível do seu entorno, possibilitando um crescimento imobiliário instantâneo para a região”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Praça

Já para a urbanização da praça doutor Mário de Siqueira Pinto, foram empreendidos R$ 280.644,39, em convênio da Prefeitura com o Ministério Público do Estado de Sergipe MP/SE. O equipamento de lazer foi erguido em uma área verde, no loteamento Tramandaí, que não possuía infraestrutura. Além da construção de novo passeio de concreto, o local ganhou piso tátil, adequando a área às normas de acessibilidade, dez rampas, 27 bancos de concreto e sinalização vertical e horizontal.

Também foram implantados projeto paisagístico e parque infantil. A praça conta, ainda, com iluminação com lâmpadas de LED e dois estacionamentos. “Foi um Termo de Ajustamento de Conduta, vindo uma quantia dos recursos para a praça e outro para o horto, da Secretaria do Meio Ambiente, para cultivo de mudas para a cidade. É o Ministério Público contribuindo com o trabalho que a Prefeitura vem realizando para melhoria da qualidade de vida nesta cidade”, reiterou o promotor de Justiça, Eduardo Matos.

Morador da região há cerca de 30 anos, o filho do homenageado, Marcílio Pinto, comemorou a urbanização da praça. “O local foi totalmente transformado, com equipamentos, bancos, com iluminação muito boa, então, estamos satisfeitos. Resido aqui há pouco mais de 30 anos e, quando me mudei, não tinha nada. Era um sofrimento, no inverno a lama e, no verão, a poeira. Depois de muitos anos veio a urbanização e ficou essa área verde que, por iniciativa do vereador Pedrinho Barreto, recebeu o nome do meu pai. Era um local que precisava de urbanização e, agora, realmente chegamos ao ápice de estabilidade de moradia, com esta nova praça”.

A professora Josefa Eliane Siqueira Pinto, moradora da localidade e também nora do homenageado, manifestou a mesma satisfação. “Para mim, é muito significativo, inclusive, hoje, me permito fazer caminhadas em um local em que antes dificultava até a saída da nossa casa. Estou muito contente, acompanhei o andamento de todo o projeto e me sinto realmente feliz, especialmente pela preservação do mangue. É um parque ecológico que estava completamente abandonado e que precisava desse olhar do poder público. Agora, ficou perfeito, inclusive com a iluminação de LED. É muito mais qualidade de vida”, frisou.

Além da urbanização da praça, a Prefeitura também investiu na infraestrutura do seu entorno, realizando diversas intervenções, como a recuperação da rua professor Roberto Queiroz, que recebeu novo pavimento. Também foram implantadas barreiras protetivas entre a rua e o mangue, defensas metálicas e construídas calçadas com acessibilidade.

Para complementar o projeto, a gestão municipal implantou também uma passarela metálica sobre o canal Tramandaí, com a finalidade de melhorar a mobilidade das pessoas que residem nas proximidades e preservar os nichos ecológicos existentes na área.

Acompanharam as inaugurações a vice-prefeita Katarina Feitoza, o ex-governador Albano Franco, os ex-deputados federais, André Moura e Adelson Barreto, o ex-deputado estadual pastor Antônio, os vereadores Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Anderson de Tuca e Vinicius Porto, além de secretários municipais.

Foto: Ana Lícia Menezes