Em setembro, Fórum Itinerante do PDES será apresentado em Estância

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira, 31, em seu gabinete, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Estância, Misael Dantas (PSC), para alinhar mais uma apresentação do Plano de Desenvolvimento do Estado (PDES) 2020-2030, através do Fórum Itinerante, que acontecerá nas oito regiões do estado, englobando as cidades de Nossa Senhora do Socorro, Capela, Muribeca, Siriri, Japaratuba, Pirambu, Carmópolis, Rosário do Catete, General Maynard, Maruim, Divina Pastora, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras, Estância.

No encontro, ficou definido que a apresentação do Plano de Desenvolvimento do Estado (PDES) 2020-2030 em Estância, será no dia 28 de setembro, às 15h, na Casa Legislativa municipal. Para Luciano Bispo é extremante importante a participação dos municípios nas discussões sobre o processo do PDES, pois cabe agora a união dos Poderes Executivo e Legislativo, e das organizações. “Queremos deixar um rumo para Sergipe, com isso, estamos deixando um estudo técnico sobre a situação do estado para ajudar ao próximo governador. Esse material é um diagnóstico do antes e do cenário atual de Sergipe, promovendo um estudo das potencialidades e das cadeias produtivas, lançando para o futuro algumas diretrizes”, ressaltou Luciano Bispo.

O coordenador do PDES, Marcelo Barmerindo, acrescentou que o estudo foi pensado a partir de um diagnóstico com a finalidade de mapear as cadeias produtivas, as potencialidades de Sergipe e quais são os gargalos que empreendedores, instituições e órgãos governamentais enfrentam.

“O presidente decidiu apresentar o PDES nas oito regiões do Estado, mostrando as potencialidades de cada uma delas, e o que esse plano pode apoiar para fazer esse desenvolvimento. Então, entendemos, por exemplo, como plano diagnosticou os gargalos da cadeia produtiva da bacia leiteira, e quais são os desafios que precisamos enfrentar e quem chamar para perto como Poder Executivo, cooperativas para transformar aquela cadeia produtiva mais economicamente viável”, exemplificou.

Satisfeito com o convite, o presidente da Câmara de Estância, Misael Dantas, agradeceu e firmou compromisso de viabilizar o encontro na região. “Estância inserida nesse contexto e ter sua participação no debate do projeto de desenvolvimento para o Estado de Sergipe será uma honra”, enfatizou.

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira