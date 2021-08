Fabiano apresenta Projeto de Lei em homenagem a Zé Peixe

Na última segunda-feira, 30, o vereador Fabiano Oliveira (PP) protocolou o Projeto de Lei que denomina Orla Zé Peixe, o logradouro conhecido como Orlinha da Coroa do Meio, localizado no Bairro Coroa do Meio, nas proximidades do Farol da Atalaia.

O local passará por uma revitalização da Prefeitura de Aracaju com investimento de R$ 4,5 milhões, e terá potencial para ser o próximo ponto turístico da cidade. Para Fabiano, que também é Presidente da Frente Parlamentar de Turismo da Câmara Municipal de Aracaju, a sugestão do nome de Zé Peixe é uma homenagem à história do sergipano que se tornou conhecido nacionalmente pelas longas travessias em mar aberto para nortear embarcações no litoral do Estado.

“A ideia do local carregar o nome de Zé Peixe foi uma forma de demonstrar a importância do sergipano e além disso, fazer com que os turistas conheçam um pouco da sua história. Precisamos valorizar ainda mais nossa cultura, nossas personalidades, nossa origem”, reforçou.

“O prefeito Edvaldo Nogueira acatou minha sugestão de imediato e agora só resta esperar o Projeto de Lei nº 219/2021 ir para votação. Estou muito feliz e tenho certeza que essa iniciativa será reconhecida pelos demais parlamentares”, completou Fabiano.

Por Hivy Rhafaella