Fanese e FacSaúde ofertam graduação em Enfermagem com 60% de desconto

A Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese) que se destaca no estado com diversos cursos como administração, marketing e direito, acaba de inovar e lançar o primeiro curso na área da saúde e está com inscrições abertas para a graduação em ‘Enfermagem’. O curso vai ser ofertado em parceria com a FacSaúde que é a primeira faculdade especializada em saúde em Sergipe.

Lembrando que a Fanese foi eleita mais uma vez pelo MEC como a melhor faculdade particular de Sergipe e acaba de vencer também o Prêmio Educar-SE por votação popular. A junção vai trazer muitos benefícios e qualificação aos profissionais interessados em seguir esta carreira que ganhou ainda mais espaço durante a pandemia.

Os profissionais da saúde são da linha de frente e nunca pararam de trabalhar com o objetivo de salvar vidas. Quer ser enfermeiro? A hora é essa! Mas corra que as vagas são limitadas para a primeira turma.

A primeira turma começa com um super desconto exclusivo de 60% (para o primeiro semestre) e 50% (para o restante do curso) para formar os melhores enfermeiros. Aproveite a promoção imperdível.

Acesse o site https://portal.facsaude.edu.br/index.html e confira todos os detalhes. A sede da faculdade está localizada na Travessa Sargento Duque, 85 – Bairro Industrial. Outras informações através do número (79) 3142-0970 e também do Instagram @Fanese_Sergipe!

