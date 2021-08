Investigado por diversos roubos em Itabaiana morre em confronto coma a polícia

A Divisão de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) da Delegacia Regional de Itabaiana localizou Vitor Manoel Bezerra da Silva dos Santos, 19 anos, investigado pela prática de diversos roubos no município. Um dos crimes foi cometido contra vigilantes em uma via pública de Itabaiana, cujas imagens repercutiram nas redes sociais. O suspeito foi encontrado nessa segunda-feira (30) e reagiu à prisão.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, o suspeito foi identificado pelas vítimas, e com as informações repassadas à Polícia Civil, ele foi encontrado. “Após uma sequência de quatro roubos, que foram da madrugada até o início da manhã, os policiais da Depatri iniciaram diligências para localizar os suspeitos. Vitor foi identificado e também recebemos informação de que ele estaria guardando objetos do roubo em sua residência”, destacou.

Ainda conforme o delegado, nos roubos praticados, Vitor seria o responsável por segurar uma arma de fogo – a mesma apreendida na operação – e ameaçar atirar nos vigilantes. As vítimas fizeram o reconhecimento e mais dois outros autores do crime identificados estão sendo investigados pela Polícia Civil. Na ação para prendê-lo, Vítor disparou contra os policiais, foi atingido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito.

Além desse roubo, o investigado na operação de hoje foi reconhecido por vítimas em mais três roubos praticados nas últimas horas. Na residência dele, os policiais apreenderam uma arma de fogo, capacetes de vítimas do roubo de uma moto, aparelhos celulares e relógios roubados. “Na residência, foram encontrados diversos objetos dos roubos praticados, alguns deles inclusive já foram entregues às vítimas”, complementou Rafael Kaufer.

O investigado é egresso do sistema prisional e saiu do presídio de Areia Branca no último dia 06 de agosto. Ele estava preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas. “Vitor Manoel também figura em outros dez procedimentos na delegacia que vão do roubo ao tráfico de drogas, tendo sido preso duas vezes por tráfico de drogas. Uma motocicleta tomada de assalto em um dos roubos ainda não foi localizada”, concluiu o delegado.

Informações e foto SSP