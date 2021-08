Jornada Anestesiologia de Alagoas e Sergipe realizada em Aracaju

Teve início na sexta-feira (27) o primeiro dia da 18ª Jornada de Anestesiologia de Alagoas e Sergipe (Jalagipe) 2021. Com o tema “Enfrentando Desafios nos Reinventamos”, o evento promovido pela Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) e a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Alagoas (Saeal), aconteceu até este sábado (28), no Vidam Hotel, em Aracaju.

A Jalagipe 2021 contou com uma vasta programação. Foram três simpósios, nove conferências e uma miniconferência, além de palestras com temas sobre atuação da anestesiologia em diversas áreas, ministradas por profissionais de Sergipe, Alagoas, São Paulo, Bahia, Maranhão e do Distrito Federal.

De acordo com o presidente da Saese, Dr. Aley Newton, essa edição da Jalagipe foi a realização de um sonho pelo reencontro presencial dos profissionais devido a pandemia da covid-19. “Depois de tanto tempo afastados das atividades, a gente trabalhando em situações nunca desejadas e nunca esperadas, conseguimos realizar esse evento presencial. Esse é um reencontro com a ciência, com as aulas, com os amigos de profissão e tem um significado muito grande para nós. Na medida que o decreto governamental liberou os eventos presenciais, mesmo estando muito em cima do evento, a diretoria não desistiu de fazer. São praticamente dois, três meses que a gente trabalha em cima disso”, afirmou o presidente, acrescentando que estão sendo respeitados os decretos, protocolos sanitários e o distanciamento social.

A valorização do ser humano também esteve presente na jornada, cuja primeira conferência foi “O Poder da Gratidão”, coordenada pelo anestesiologista Dr. Marcos Alburquerque e que teve como palestrante o anestesiologista Dr. Raimundo Saturnino.

A Jalagipe contou com o apoio da Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) e da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA). Durante o primeiro dia, o presidente da SBA, Augusto Takashima, participou da Jalagipe e enfatizou que essa é a primeira jornada presencial que acontece no Nordeste desde o início da pandemia. “Nós estamos num período de quase dois anos sem atividades presenciais, sem jornadas científicas da SBA. Para a SBA é extremamente significativo que esse evento aconteça pela união de duas regionais. Essa troca de conhecimento que se dá na forma presencial é essencial para que o anestesista se mantenha atualizado. A anestesia é uma especialidade muito dinâmica e o profissional precisa participar de um momento como esse para se manter atualizado”, disse o presidente da SBA.

O vice-presidente da Saese, Fabricio Antunes, foi um dos palestrantes no primeiro dia e abordou sobre o Uso da Ocitocina em Cesariana. “As palestras estão sendo maravilhosas. Estamos tendo a oportunidade de rever amigos, atualizar sobre diversos temas e seguindo todas as políticas de segurança. Com relação a minha primeira palestra, me ajudou bastante a pesquisar sobre o assunto e mostrar que podemos atenuar os efeitos colaterais e melhorar a qualidade da anestesia”, disse.

O anestesiologista de São Paulo, Luiz Falcão, reforçou a importância da Jalagipe no ponto de vista científico e também como um marco do retorno das jornadas presenciais. “São diversas palestras e temas atuais. Fui convidado para falar sobre o ERAS, a otimização pré-operatória e desfecho, que é um tema de extrema importância na retomada das cirurgias pós-pandemia”, afirmou um dos palestrantes.

Abertura

Participaram da solenidade de abertura do evento, na noite desta sexta-feira (27), o presidente da Saese, Aléy Marinho; o presidente da SBA, Augusto Takashima; o vice-presidente da SBA e diretor científico da Saese, Marcos Albuquerque; a presidente da Saeal, Humberli Gomes Carvalho; o presidente da Coopanest-SE, Roberto Menezes; e o vice-presidente da Saese, Fabricio Antunes.

Em um momento de emoção durante a solenidade, foram feitas homenagens a dois médicos que faleceram recentemente membros da Saese, Dr. José Roquennedy e Dr. Breno de Alcântara. Suas esposas receberam uma placa e buquê de flores durante a homenagem.

