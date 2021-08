Justiça do Trabalho promoverá Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil, vão promover, em setembro, a Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista.

De forma inédita, os dois eventos anuais, de conciliação e execução, serão realizados em conjunto pela Justiça do Trabalho com o objetivo de buscar a solução consensual e adequada para os conflitos trabalhistas e garantir a efetiva quitação do que foi garantido em juízo.

Com o slogan “Cada solução, um recomeço”, o evento será realizado em todo o País de 20 a 24 de setembro de 2021.

A Semana Nacional propõe a ideia de recomeço após as dificuldades impostas pela pandemia. Com o avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil, pessoas e empresas já planejam a retomada da normalidade e o início de um novo ciclo. Desse modo, a semana surge como uma oportunidade de iniciar essa nova fase sem pendências judiciais para quitar ou receber.

Histórico

Criada em 2014, a última edição da Semana Nacional da Conciliação foi realizada em maio de 2019. Em 2020, o evento não foi realizado por conta da pandemia. Nas cinco primeiras edições, foram atendidas mais de 873 mil pessoas e 113 mil acordos foram homologados. No total, foram movimentados mais de R$ 3,4 bilhões para o pagamento de dívidas trabalhistas, além da arrecadação de R$ 129,4 milhões em recolhimentos previdenciários e R$ 18,5 milhões em recolhimentos fiscais.

A Semana Nacional da Execução Trabalhista também tem um histórico de resultados expressivos. Desde 2011, a iniciativa chega a 11ª edição neste ano e, nesse tempo, viabilizou o pagamento de mais de R$ 8,2 bilhões de verbas trabalhistas cujo direito havia sido reconhecido, mas ainda não havia sido pago.

Durante os períodos da Semana Nacional da Conciliação e da Semana Nacional da Execução Trabalhista, magistrados, servidores e cooperadores de 1º e 2º graus das unidades judiciárias e administrativas dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) se mobilizam em todo o País com mais audiências de conciliação, ações de pesquisa patrimonial, alienação judicial de bens penhorados, pautas especiais, entre outras ações. Na Justiça do Trabalho, os profissionais são qualificados e preparados tecnicamente para essas demandas, com acordos juridicamente seguros e equilibrados.

Participação do TRT20

No Tribunal Regional do trabalho da 20ª Região (TRT20), os processos com potencial conciliatório serão pautados durante a Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista, por inscrição dos juízes e juízas ou das partes, com preferência para os processos em fase de execução, liquidados e não pagos.

No TRT da 20ª Região, atuarão, durante todo o período do evento:

o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC);

o Juízo Auxiliar de Execução (JAE); e

as Varas do Trabalho da capital e interior.

As partes interessadas em participar da Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista poderão se inscrever pelos meios descritos abaixo.

Inscrições

As inscrições para as partes solicitarem a inclusão dos processos em pauta de audiência já estão abertas e podem ser realizadas da seguinte forma:

Para processos com leilão designado na Coordenadoria de Apoio à Execução (CAE), o agendamento de audiências conciliatórias deve ser feito por meio do link:

https://www.trt20.jus.br/servicos/outros-servicos/leiloes/pedidos-conciliacao

Para processos que estejam no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC), o agendamento de audiências conciliatórias pode ser feito por meio do link:

https://www.trt20.jus.br/servicos/quero-conciliar

Para processos que estejam nas Varas, o agendamento pode ser feito por meio de contato com cada unidade, cujos telefones e e-mails encontram-se disponíveis por meio do link:

https://www.trt20.jus.br/41-destaque-internet/11824-trt20-disponibiliza-lista-de-contatos-das-unidades

Ascom/TRT20 (com informações da Secretaria Judiciária)