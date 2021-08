Manuel Marcos presta homenagem póstuma ao ex-vereador Jason Neto

Durante a 76ª Sessão Ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 31, o vereador Manuel Marcos (PSD) utilizou o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju para prestar homenagem póstuma ao ex-vereador Jason Neto. A homenagem foi pautada pela inauguração também nesta terça-feira, 31, de mais uma unidade do Ipesaúde, o Centro Cardiorrespiratório Jason Gois da Silva Neto.

A pedido da vereadora Emília Corrêa (Patriota), a 76ª Sessão Ordinária foi intitulada Jason Neto como forma de homenagem póstuma aos trabalhos prestados pelo ex-vereador durante a passagem dele pela Câmara de Vereadores de Aracaju (CMA).

“Parabenizo o Ipesaúde por colocar o nome do novo Centro Cardiorrespiratório o nome do nosso grande amigo que já partiu, o ex-vereador Jason Neto. Agradeço também pela intitulação desta sessão como o nome do nosso amigo que tanto contribuiu para uma maior qualidade de vida da população aracajuana ”, destacou.

O vereador é médico e parabenizou o Ipesaúde pela inauguração de mais uma unidade de saúde. “É um momento de muita alegria por mais um centro em prol da saúde inaugurado na capital sergipana”, finalizou.

por Agência Câmara Aracaju