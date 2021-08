Municípios sergipanos recebem recursos para investir em atenção básica à saúde

Mais 18 municípios sergipanos foram contemplados com recursos, frutos de emendas individuais incluídas pela senadora Maria do Carmo Alves (DEM) no Orçamento Geral da União, deste ano. A verba já foi liberada pelo Ministério da Saúde e se destina ao custeio de investimentos no Programa de Atenção Básica. “As ações de atenção básica servem como porta de entrada ao sistema público de saúde no município”, disse Maria, observando que com a crise sanitária gerada pela Covid-19, as dificuldades se alargaram muito, exigindo dos gestores uma atenção redobrada.

Desta feita foram contemplados com a verba os municípios de Moita Bonita (R$500.000); Indiaroba (R$200.000); Riachão do Dantas (R$ 200.000); Campo do Brito (R$ 500.000); Divina Pastora (R$ 200.000); Itabi (R$200.000); Monte Alegre (R$ 500.000); Santa Rosa (R$ 356.000); Ilha das Flores (R$ 200.000); Itabaianinha (R$ 300.000); Carira (R$ 200.000); Amparo do São Francisco (R$ 274.000), Canhoba (R$250.000); Santo Amaro das Brotas (R$400.000); Capela (R$ 200.000); Japaratuba (R$ 600.000), e Pirambu (R$ 400.000).

Para a senadora, investir em atenção básica é acompanhar o paciente de forma sistêmica através de ações que promovam a prevenção de doenças e garantam mais qualidade de vida, impedindo problemas evitáveis. “Com isso, reduzem-se custos desnecessários com exames e internações, por exemplo”, afirmou, ressaltando a sua preocupação, ao longo dos últimos tempos, para que os sergipanos fossem o menos impactados possível.

“Ainda continuamos vivendo tempos difíceis e precisamos, cada vez mais, investir em cuidados com a saúde básica. Do ponto de vista da doença, o coronavírus aprofundou de forma, ainda, mais preocupante a desigualdade. Quem não tem condição financeira e depende do Sistema Único de Saúde precisa dispor de uma estrutura que, de fato, funcione”, afirmou a senadora, que ao longo de 2020 garantiu a liberação de dinheiro para a aquisição de equipamentos e medicação para unidades de saúde, além de cestas básicas para ajudar as populações mais carentes que ficaram sem emprego e renda.

RECURSOS PARA ITABAIANA – Também, frutos de emenda individual da senadora sergipana, já foram liberados R$ 500 mil para construção de um Centro de Ecoterapia para o município de Itabaiana.

Da assessoria