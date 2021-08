Prefeitura de Simão Dias realiza sorteio da Campanha do IPTU Premiado 2021

Quarenta e um simãodienses foram beneficiados através da campanha do IPTU Premiado 2021. O sorteio dos prêmios foi realizado nesta segunda-feira, 30 de agosto, pela Prefeitura de Simão Dias, em parceria com a Secretaria Municipal de Finanças e Tributos e comerciantes locais.

O sorteio dos contribuintes foi realizado através dos cupons gerados pelo sistema de controle de arrecadação de tributos do município, contendo o número do DAM’s do IPTU 2021, assim como os dados de identificação do contribuinte. Foram considerados aptos a participarem do sorteio, os contribuintes que quitaram seu boleto dentro do vencimento e não possuíam débitos com a fazenda municipal.

Com isso, todos aqueles que fizeram o pagamento do IPTU desse ano em dia, estavam concorrendo.

Dentre as premiações estavam caixas de som, máquinas de lavar, microondas, fogões quatro bocas, bicicletas, TV, celulares e notebook, entre outras.

A live do Sorteio do IPTU Premiado 2021 foi realizada na quadra de esporte Dulcival Silva Santana, no Conjunto Centenário, seguindo todas as medidas de biossegurança de prevenção ao coronavírus.

Participaram do evento, o prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama, Cláudia Cristiane, o vice-prefeito, Renaldo Prata, os secretários, Eduardo Ribeiro (Inclusão), Angela Siqueira (Educação), Marcelo Carregosa (Esporte), Jacqueline Silva (Finanças) e Júnior Viana (Controle Interno), além dos vereadores, Irailde Souza (presidente de Câmara), Aninha do Triunfo, Geraldo Macêdo e Prof. Abraao Conceição.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias