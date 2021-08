Prefeitura e Energisa discutem realização do Natal Iluminado 2021 no Parque da Sementeira

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com o diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais, nesta terça-feira, 31, para discutir a edição deste ano do Natal Iluminado no Parque da Sementeira. No encontro, eles alinharam como se dará o projeto, de que maneira será executado e que elementos decorativos e de interação com o público serão inseridos no parque.

“Estou muito feliz em poder confirmar, mais uma vez, em parceria com a Energisa, o Natal Iluminado no Parque da Sementeira. Ficamos satisfeitos em realizar este evento que já é uma marca das nossas festividades de final de ano. Esta primeira reunião serviu para alinharmos como será o evento e, a partir de agora, as equipes trabalharão nos detalhes da decoração, da contratação dos serviços e, em breve, poderemos apresentar à população todo o projeto”, afirmou Edvaldo.

O diretor-presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, ressaltou que, com a realização do Natal Iluminado 2021, a parceria entre Prefeitura e Energisa “se fortalece”. “Foi uma reunião muito produtiva. Passamos pelas principais atrações, o projeto foi aprovado e, com isso, a população pode contar com mais uma edição do Natal Iluminado na Sementeira, através desta parceria da Prefeitura de Aracaju com a Energisa”, disse.

Os presidentes da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Luciano Correia, e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, e o secretário de Governo, Evandro Galdino, participaram da reunião.

Parceria

O Natal Iluminado no Parque da Sementeira foi retomado em 2017, através da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a Energisa. No primeiro ano, a decoração natalina do espaço de lazer contou com um presépio, em tamanho real, além de elementos decorativos, 19 árvores de Natal e 200 figuras luminosas. A partir do segundo ano, o projeto foi ganhando amplitude, e, em 2020, surpreendeu com o dobro de iluminação, tendo um milhão de pontos de luz instalados no parque, além de um Papai Noel interativo, para evitar aglomerações em virtude da pandemia.