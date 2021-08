Presidente do IASE tem foto fixada na Galeria de ex-Presidentes do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SE

No fim da tarde desta segunda-feira, 30, o presidente do Instituto da Advocacia de Sergipe (IASE), o advogado Sandro Mezzarano, foi um dos nove homenageados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (OAB/SE) pela atuação à frente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Casa. Sandro ocupou a cadeira de presidente do TED de 2004 a 2006, na gestão do ex-Presidente da OAB/SE, Henri Clay Andrade.

“São pessoas que realmente, de alguma forma, contribuíram para o crescimento da Advocacia, exercendo um munus desafiador e muito difícil: julgar colegas. Não é fácil, mas é importante e fundamental para a profissão que nós abraçamos. No momento em que fui convidado e assumi o cargo, encarei aquilo como uma forma de aprendizado. Realmente é uma escola que já lhe propicia uma graduação e pós-graduação. Além de ser muito dinâmico, a gente lida com muitas coisas que não estamos acostumados no nosso dia a dia, principalmente nós, que pautamos pela retidão dos nossos atos”, disse Sandro em discurso aos colegas.

Na ocasião, o atual presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, enfatizou a importância do TED para o bom andamento da Advocacia no Estado. “Quero fazer um agradecimento a todos que fizeram o TED e também à diretoria atual. O TED é um sucesso, principalmente nesse período que tivemos, historicamente, as primeiras audiências virtuais do nosso Tribunal de Ética e Disciplina”, pontuou representante da Ordem.

Por fim, o Presidente do IASE fez questão de agradecer ao ex-Presidente Henri Clay Andrade e também aos colaboradores da OAB/SE. “Queria deixar mais dois registros de agradecimento. Primeiro ao Dr. Henri Clay, que foi quem me nomeou, me confiou a missão à época, acreditou que eu seria capaz e que seria possível desenvolver o trabalho expectado. E gostaria de agradecer aos colaboradores da Casa à época, na pessoa de Antônio, sem os quais, efetivamente, nós não conseguiríamos dar vazão aos trabalhos importantes do TED. Então, renovo aqui não só o meu agradecimento e alegria, mas principalmente o fato de dizer a vocês todos que a nossa Seccional, a nossa Ordem, está a reconhecer, que nós temos um TED que veio sendo aprimorado ao longo do tempo e é o que é hoje graças a todos nós que, em algum momento, dedicamos o nosso tempo a ele”, finalizou Sandro Mezzarano.

Prestigiaram a solenidade, além do Presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a Vice-Presidente Ana Lúcia Dantas, o Secretário-Geral, Aurélio Belém e o Diretor Tesoureiro Davi Garcez, bem como os integrantes da Diretoria do IASE, Vitor Lisboa, Diretor Administrativo, Maria da Purificação, Diretora Financeira e Kim Noronha, Diretor de Comunicação.

Foram homenageados junto com Sandro Mezzarano, os ex-presidentes do TED: José Rosa de Oliveira Neto (1989 a 1990); Francisco Augusto Ramos (1991 a 1993); Adevilson Ramalho Chagas (1993 a 1994); José Alvino Santos Filho (1995 a 1997); Euclides Ribeiro Telles (1998 a 2000); Sílvio da Silva Costa (2001 a 2003); Carlos Roberto Monteiro Vieira (2007 a 2015) e Walmir Macedo de Araújo (2016 a 2018).