Saúde envia para os municípios nesta terça-feira mais de 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), distribuiu nesta terça-feira, 31, com os 75 municípios sergipanos, 150.581 vacinas contra a Covid-19. As doses serão utilizadas para primeira e segunda aplicação de pessoas residentes no Estado de Sergipe, com 18 anos e mais.

A nova remessa enviada aos municípios contém 31.596 doses da Pfizer, 55.910 da Coronavac e 63.075 da Astrazeneca, coimo destacou Ana Lira, salientando que os municípios que compõem as Regiões de Saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro retiram as vacinas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, enquanto para os demais o imunizante é dispensado nas sedes das Regiões de Saúde a que pertencem.

“Nosso objetivo, que se alinha ao Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra Covid-19, é que todos os municípios sergipanos completem os esquemas vacinais ao mesmo tempo e amplie a vacinação das pessoas com 18 anos e mais”, concluiu Ana Lira.

Informações e foto SES