Seis Unidades da PMSE são beneficiadas com a entrega de 13 viaturas novas

Na manhã desta segunda-feira (30), seis Unidades da Polícia Militar do Estado de Sergipe foram beneficiadas com a entrega de 13 novas viaturas, nas dependências da Diretoria de Motomecanização (DMM), na capital. Os veículos do tipo caminhonete com tração nas quatro rodas serão empregados no reforço do policiamento preventivo da Grande Aracaju e na Gestão de Crises e Conflitos em todo o estado.

Na etapa de renovação da frota promovida nesta segunda-feira foram atendidas as seguintes Unidades Operacionais: 1ª Companhia Independente, 5º Batalhão, 6ª Companhia Independente, 8º Batalhão e Batalhão de Policiamento Turístico, além do Gabinete de Gestão de Crises e de Conflitos (GGCC).

O comandante do 8º Batalhão, tenente-coronel Geovânio Feitosa, destacou a importância do uso de caminhonetes com tração nas quatros rodas no policiamento na Zona Norte da capital. “O repasse de quatro viaturas mais possantes vai potencializar o patrulhamento e o atendimento de ocorrências em áreas de difícil acesso, a exemplo de vias não pavimentadas e com aclives acentuados, cenários comuns na Zona Norte de Aracaju.”

Diante do empenho do Comando da Corporação em garantir melhores condições de trabalho aos militares do 8º BPM, o tenente-coronel Geovânio fez questão de registrar agradecimentos ao coronel Marcony Cabral. “Em nome de todos que integram o batalhão, agradeço ao comandante-geral e a sua gestão pelos esforços realizados na renovação da nossa frota, garantindo veículos mais potentes e confortáveis.”

O 5º Batalhão, unidade responsável pelo policiamento em todo o município de Nossa Senhora do Socorro, também recebeu quatro caminhonetes novas e equipadas para incrementar o patrulhamento na região.

Na ocasião, a major Manuela Gomes, comandante do 5º BPM, detalhou como os policiais militares e a população de Socorro serão beneficiados por meio da ativação das novas viaturas operacionais. “A área de abrangência do 5° Batalhão, além de ser vasta, possui uma variável pautada na diversidade de terrenos. Atuamos em locais com características diferentes, aspectos populacionais diversificados, um distrito industrial, além de uma zona considerada rural. A inserção destas novas viaturas, adaptadas para terrenos mais acidentados, será de grande valia para o batalhão, posto que são tracionadas, facilitando, sobremaneira, o deslocamento e o policiamento em terrenos acidentados.”

O atual processo de renovação da frota operacional prevê, ao todo, o repasse de 78 veículos do tipo caminhonete para diversas unidades da PMSE.

Fonte: ASCOM PM/SE