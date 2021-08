Tiago Leifert, Ana Furtado e Larissa Manoela estarão na estreia do quadro do ‘Caldeirão’

As gravações do novo Caldeirão, comandado por Marcos Mion, seguem a todo vapor! Nesta semana, foi gravado o quadro “Sobe o Som“, uma novidade do programa. Tiago Leifert, Larissa Manoela, Ana Furtado e Ramon Amorim participaram da disputa e estarão na estreia, marcada para o próximo sábado, 4 de setembro.