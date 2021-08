Socorro realizará a 13° Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizará a 13° Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

Devido à pandemia, o evento será realizado de forma híbrida, a partir das 8h30. Os usuários, que fizeram a inscrição enquanto delegados, participarão nos espaços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), respeitando todas as regras de distanciamento social, uso obrigatório de máscara e álcool em gel. Os demais delegados e participantes poderão participar por meio do canal no Youtube da Prefeitura de Socorro, por onde o evento será transmitido.

A programação contará com a participação do presidente do CMAS, Aloísio Júnior, que presidirá a palestra principal, e do assistente social do INSS, Júlio César Lopes de Jesus, além da secretária de Assistência Social, Maria do Carmo Paiva, da secretária-adjunta, Aida Almeida, e demais membros da secretaria.