“Vacinados”, aliados não querem ser “infectados” pelo marketing de Edvaldo 

O “garoto propaganda” da vacinação contra a covid-19 em Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), há algum tempo tem fugido das polêmicas e só aparece em público quando se trata de algo positivo. Quando não é para anunciar a chegada de mais doses da vacina enviadas pelo governo federal, Edvaldo também aparece, todo final de mês, para falar do pagamento do funcionalismo público da capital. No mais, o gestor se “esconde” por trás do marketing e silencia sobre os diversos problemas da cidade.

Quando foi candidato a prefeito em 2016, Edvaldo já enfrentou algumas divergências dentro do seu agrupamento, porque alguns líderes já o conheciam e faziam ressalvas; no 2º turno, graças à intervenção direta do então governador Jackson Barreto (MDB), ele venceu aquela eleição; ano passado, ainda com mais restrições dos aliados, ele só foi o “escolhido” por Belivaldo Chagas (PSD) com a condição de Katarina Feitoza ser sua vice na chapa. De olho na reeleição, Edvaldo voltou a ser “pura simpatia”…

Nas reuniões com líderes partidários e diante da militância de outras legendas, o prefeito falou muito em “compromisso”, garantiu que ninguém ficaria para trás ou seria esquecido por sua gestão. Reeleito, e ainda mais vaidoso, deixou de atender o telefone, sua agenda passou a ficar “cheia” de compromissos “inadiáveis”, os vereadores que não “rezam na cartilha” são convidados a entregar o “bônus” na gestão e quem acreditou nas promessas e foi para as ruas pedir votos, parece que ficou “invisível”…

Tem líder partidário e vereador da capital que não conseguem uma audiência com o prefeito para tratar de política desde o início do novo mandato! Chega a ser humilhante para o agrupamento que foi para a rua, que acreditou em um projeto, que se esforçou pela vitória nas urnas e depois só restou o desprezo! Com mais uma eleição chegando, agora para o governo, o “Edvaldo candidato” começou a aparecer. Participa de eventos e inaugurações, inclusive no interior, mesmo sem conhecer as lideranças…

Esse é o “Edvaldo do Marketing”! Um “produto fabricado”, cujas versões são “atualizadas” a cada eleição! Depois do “pleito”, é “recolhido das prateleiras” e só é encontrado por alguns “privilegiados” e/ou “colecionadores”! Desta vez, quem “compra o produto, ganha uma pesquisa de intenções”! Faz parte do “jogo da valorização”! O problema é que a maioria dos aliados já tem o “manual de instruções” decorado, percebendo que não dá para confiar, que pouco tempo depois “dá defeito”!

Mas, brincadeiras à parte, em síntese, o sentimento da classe política e de muitos empresários é que não dá para apostar em Edvaldo como candidato ao governo em 2022. Falta a ele liderança (grupo) e compromisso (honrar os acordos)! Ninguém chega ao topo sozinho, mas ele acha que sim! E, por ironia do destino, depois das “três doses”, os aliados do prefeito parecem “vacinados” desta vez, e não querem ser “infectados” pelo marketing de Edvaldo! Viva a vacina! Viva o SUS! A “máscara” caiu…

Veja essa!

O deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado, no início da manhã dessa segunda-feira (30), na FAN FM de Aracaju, pelo radialista Narcizo Machado, e confirmou que seu nome está posto sim como pré-candidato a governador. Luciano enfatiza ser um “homem de grupo”, que vai respeitar e acompanhar a decisão do coletivo.

E essa!

Luciano Bispo disse ainda que está se preparando para disputar qualquer mandato. Ele também reafirmou ser um “político de palavra” e entende que o governador eleito com um agrupamento tem que gerir com o apoio e participação daquele grupo.

“Mitidieri foi correto”

Questionado sobre uma possível pré-candidatura do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) para o governo, Luciano Bispo fez uma avaliação muito positiva e lembrou que o PT e a Esquerda jamais podem questioná-lo. “Fábio (Mitidieri) foi muito correto com o PT e a Esquerda; votou contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e sempre defendeu pautas semelhantes às deles. Eles não têm razão nenhuma se optarem por criticá-lo”.

Está no jogo!

Luciano disse que continua focado em disputar a reeleição, mas fez questão de deixar seu nome bem posicionado para disputar o Executivo. “Tenho experiência, minhas palavras são para eu dizer o que penso, gosto de sinceridade, sou amigo leal e não gosto de mentira. É uma qualidade dos Bispos: quando nós assumimos um compromisso, nós honramos a nossa palavra. Podemos até demorar a decidir, mas caminhamos unidos”.

“Homem de grupo”

O deputado se revelou um “homem de grupo” e confirmou que acompanhará para o Executivo o candidato que o grupo liderado por Belivaldo Chagas escolher para a disputa. “O nome que for escolhido eu seguirei. Agora eu entendo que um candidato a governador, se ele ganha com um agrupamento, ele tem que governar com ele. Se for para ganhar e não levar, é melhor perder logo!”, sentenciou.

A cereja e o bolo!

Por fim, Luciano foi questionado pelo apresentador Narcizo Machado se o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) será a “cereja do bolo” das eleições do próximo ano, e respondeu dizendo que “se ele (Valmir) é a cereja, eu sou o bolo! Se quiser apoiar o candidato do nosso agrupamento, não vejo problema algum, mas em Itabaiana nós teremos dois palanques, e eu não subo no dele e nem ele no meu! Valmir e o filho serão candidatos a deputado federal e estadual ou vice-versa”.

Bomba!

Chega a informação que repercutiu muito mal no Palácio de Despachos a informação de que existe um encaminhamento para o lançamento de uma candidatura de Edvaldo ao governo e com Mitidieri como vice. Essa conjuntura não teria partido dos líderes do agrupamento.

Exclusiva!

Foi especulado também que Edvaldo estaria disposto a mudar de partido mais uma vez: agora estaria disposto a se filiar ao PSD. Uma fonte no Palácio explicou que, diante do “avanço” de Edvaldo, foi preciso uma “reação enérgica” de Mitidieri. Pelo twitter, o deputado negou qualquer conversa do prefeito com Kassab e sua filiação ao PSD. E ainda pontuou: “o partido terá candidato a governador”. Para bom entendedor…

Cristiano e Fábio Henrique

São fortes os rumores de uma “dobradinha” entre o ex-prefeito Cristiano Cavalcante (PSC) e o deputado federal Fábio Henrique (PDT). Os dois já foram vistos juntos em Capela, onde a prefeita (assim como em Ilha das Flores) deve apoiar Cristiano como pré-candidato a deputado estadual e Fábio Henrique como pré-candidato a deputado federal.

Alessandro para presidente

Cada vez mais isolado politicamente em Sergipe, e vendo sua pré-candidatura ao governo do Estado “desidratar” a cada dia, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) “matou dois coelhos com uma cajadada”: ao anunciar que é pré-candidato à presidência da República por seu partido, encontra uma “saída honrosa” para o pleito local e ainda ganha espaços generosos na “grande mídia”. Enquanto isso, o povo sergipano fica cada vez mais distante…

Alô Feira Nova!

“Aliados” e “eleitores” do atual prefeito estão decepcionados! “Vaidoso” e “metido” são adjetivos que chegam para este colunista sobre o gestor. Moradores da cidade enumeram uma série de denúncias gravíssimas envolvendo a aplicação de recursos públicos! Pensando que pode conduzir o destino do patrimônio do povo de Feira Nova como fazia em seu empreendimento privado, o moço tá ficando todo “lambuzado”, segundo a fala de um “aliado” bem próximo! Cenas do próximo capítulo…

Desabafa servidor!

Um servidor público do Estado, que pediu para ter a identidade preservada, envia sua reclamação. “Estou indignado com o Ipes. Fui marcar uma consulta no IPES e uma secretária eletrônica ficou me mandando ir para outros ramais. Chegando no ramal pra marcar a consulta, me deram um gelo de quase 10 minutos. Minha irmã disse que ficou quase meia hora outro dia. Pra marcar uma consulta!”. Feito o registro e fica a dica para a turma do Ipesaúde melhorar a prestação desse serviço.

Olho nelas!

Uma denúncia, publicada no instagram do Sindicato dos Sócio educadores, revela que a advogada Márcia Dantas está solicitando do presidente da Fundação Renascer, via ofício, a abertura de sindicância em desfavor de Crerlin Costa Lemos e Larrissa Costa Lemos, mãe e filha, comadre e afilhada do presidente, respectivamente.

Relembre

A advogada quer uma apuração detalhada da denúncia de que ambas acumulam cargos na Fundação, sendo que um pela empresa Ankora e outro pelo governo do Estado (via Renascer), exercendo as mesmas atividades. E o sindicato questiona: “o exercício de outro cargo era compatível com o cargo em relação aos horários, descanso, intervalo para alimentação, teto de salários/vencimentos e outros”? Eis a questão…

Pedem explicações

O Sindicato dos Sócio educadores cobra dos órgãos fiscalizadores e dos poderes competentes, além de deputados estaduais, uma explicação sobre as mazelas já acumuladas e denunciadas sobre a Fundação Renascer e a gestão do presidente Wellington Mangueira. A advogada Márcia Dantas também teria enviado ofício sobre o pedido de sindicância para o governador do Estado e o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania).

Olha o Milho!

Quem anda feliz da vida é o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva. Através de suas redes sociais ele anuncia: “o produtor de milho em grãos em Sergipe vai continuar pagando menos imposto, graças à sensibilidade do Governo do Estado que, através de decreto, mantém a redução de 12% para 2% no valor do ICMS na produção”, pontuou.

Zeca da Silva

“A medida beneficia, também, atacadistas e toda a cadeia produtora, que se mantém competitiva frente à produção de outros estados.São mais de 6 mil produtores de milho no estado diretamente beneficiados, especialmente nos municípios de Frei Paulo, Carira, Simão Dias, Poço Verde, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Porto da Folha, Monte Alegre, Feira Nova, Tobias Barreto, Macambira, Pedra Mole e Lagarto”, completou o secretário.

Alô Itabaianinha!

Um empresário, prestador de serviços, está sendo convencido a denunciar o município junto aos órgãos fiscalizadores. Segundo o mesmo é quase “uma luta invencível tentar participar das licitações em Itabaianinha”. O denunciante vai além: “fazem de tudo para desclassificar as empresas para contemplar as que eles querem e, geralmente, com o maior preço.

“Casos esdrúxulos”

Existem casos esdrúxulos que empresas são “convidadas” a cederem o contrato sob pena de arrumarem uma forma de prejudicar o vencedor do certame! Como dizia um homem público do nosso Estado “Sergipe é pequeno e todo mundo se conhece”! Vem bomba aí! É aguardar…

Machado pré-candidato I

Em entrevista ao Programa 93 Notícias, da FM Itabaiana, o empresário e ex-deputado José Carlos Machado (DEM) confirmou ser pré-candidato a deputado federal no próximo ano reconhecendo ser um pedido da Executiva Nacional, confirmado pela senadora Maria do Carmo em entrevista no último sábado em Itabaiana.

Machado pré-candidato II

Machado comentou a necessidade de duplicação da BR-235, a conclusão das obras da BR 101 (sentido Norte e Sul de Sergipe), lamentou o não funcionamento do Ceasa de Itabaiana, defendeu a expansão dos cursos superiores no Campus da UFS/Itabaiana, a venda do gás de cozinha fracionado, dentre outros temas.

Maria Mendonça I

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou Indicação 460/2021, de autoria dos deputados Maria Mendonça (PSDB) e Samuel Carvalho (Cidadania) sugerindo ao Governo do Estado, a criação de um Ambulatório Multidisciplinar Pós-Covid. A iniciativa dos parlamentares se fundamenta no fato de a Síndrome Pós-Covid, também conhecida como Covid Longa, ser classificada como uma doença “complexa, sistêmica e imprevisível”.

Maria Mendonça II

“É uma síndrome que tem chamado muito a atenção das autoridades sanitárias em virtude do acometimento dos pacientes que foram infectados pelo vírus e que passam longo tempo sofrendo com as sequelas da doença”, disse Maria que, também, é autora do Projeto de Lei (PL) que versa sobre o Programa Estadual de Reabilitação de pacientes infectados pela Covid-19. Ela ressaltou que, de acordo com recente pesquisa da Universidade de São Paulo, o sintoma afeta até 60% dos doentes por, pelo menos, um ano depois da alta médica.

Maria Mendonça III

Entre os problemas pós-Covid, segundo especialistas, estão distúrbios cardiovasculares, metabólicos, gastrointestinais, neurológicos e etc. “Criar um centro especializado de tratamento dessa síndrome é uma iniciativa importante para ajudar na reabilitação dos sergipanos que têm enfrentado dificuldades após serem acometidos pelo Coronavírus. O intuito nosso (do colega Samuel e meu) é, justamente, propiciar a melhoraria da qualidade de vida dessas pessoas”, falou Maria.

Janier Mota I

Presidente da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) reforça entre os sergipanos, a importância do Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune, que compromete o sistema nervoso central e pode levar a alterações na visão, no equilíbrio e na capacidade muscular de uma pessoa.

Janier Mota II

“Empenhada sempre nas ações voltadas para a saúde da nossa população, chamo a atenção de todos para a data de hoje. O Dia de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla existe para reforçar a importância do diagnóstico precoce desta doença, que pode ser tratada, impedindo uma cadeia de sequelas”, afirma Janier Mota. De acordo com o Ministério da Saúde, a esclerose múltipla atinge principalmente pessoas entre 18 e 55 anos. “É muito importante que as pessoas prestem atenção aos sinais do seu corpo para iniciar o tratamento contra essa enfermidade o quanto antes”, ressalta a parlamentar.

Janier Mota III

Os principais sintomas da esclerose múltipla são: fadiga; dificuldade em andar; dificuldade de equilíbrio e de coordenação motora; problemas de visão, como visão dupla, visão borrada e embaçamento; incontinência ou retenção urinária; dormência ou formigamento em diferentes partes do corpo; rigidez muscular e espasmos; e problemas de memória, de atenção e para assimilar informações. A deputada estadual destaca ainda que, na cidade de Aracaju, existe serviço especializado em tratamento de esclerose múltipla no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), coordenado, atualmente, pela neurologista Dra. Lis Campos, referência na área em Sergipe.

Goretti e Diná I

A procuradora da Mulher da Alese, deputada estadual Goretti Reis (PSD), juntamente com a vice procuradora, Diná Almeida, participarão do Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher e do lançamento da Rede Nacional de Procuradorias da Mulher, em Brasília. O evento é uma iniciativa da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, um órgão político e institucional que atua em benefício da população feminina brasileira para tornar a Câmara dos Deputados um centro de debates sobre à igualdade de gênero e à defesa dos direitos das mulheres no Brasil e no mundo.

Goretti e Diná II

Entre as atividades estão a apresentação do texto-base da Rede Nacional de Procuradorias da Mulher; cursos para a criação de Procuradorias estaduais e municipais; reuniões com representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros sobre a Campanha Sinal Vermelho com a ONU Mulheres e Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.

Fala Goretti!

“Serão temas de extrema importância e precisamos apoiar e participar. O lançamento da Cartilha da Procuradoria da Mulher é essencial para o desenvolvimento de nossas ações. Iniciativas que fortalecem a rede de acolhimento e proteção à mulher. A cada ação realizada em prol dessa causa nos deixa feliz e nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Ampliar a rede de proteção é preciso”, destacou a parlamentar.

Iran Barbosa I

Localizado no alto do bairro Getúlio Vargas, em uma zona estratégica da capital sergipana, o Centro de Criatividades é um importante espaço de promoção de cultura e de fomento às artes e à educação, abrigando diversas atividades culturais ao longo do ano. Apesar da sua importância, o espaço precisa de mais atenção do Poder Público, especialmente no tocante à iluminação, que apresenta problemas em diversos pontos.

Iran Barbosa II

Preocupado com o problema, o deputado estadual Iran Barbosa, do PT, apresentou e teve aprovada a Indicação nº 471/2021, direcionada ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, e à diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Conceição Vieira, solicitando que se promova a urgente manutenção da iluminação da área externa do Centro de Criatividades, devido à escuridão em muitos pontos, o que tem dificultado o acesso das pessoas.

Iran Barbosa III

“Aquele é um espaço importante de promoção de espetáculos e de atividades culturais, mas a sua área externa tem muitos pontos que estão às escuras, como foi verificado por minha assessoria, que esteve no local. Isso diminui a segurança e abre espaço para possíveis atos de violência e assaltos, e gera dificuldades para a comunidade utilizar o local. Neste sentido, torna-se imprescindível a manutenção da iluminação da área externa do Centro de Criatividades, o que permitirá a circulação segura de quem acessa aquela localidade”, explica o deputado Iran Barbosa.

Washington Coração Valente I

Em entrevista ao CINFORM ON LINE, o empresário e ex-jogador de futebol Washington Cerqueira, o “Coração Valente”, confirmou que pretende disputar a cadeira de senador da República no próximo ano. Na entrevista Washington enfatiza que ainda não definiu sua filiação, mas que tem conversado com os líderes partidários de diversos segmentos.

Washington Coração Valente II

Ele não se acha “verde” para a política e reafirma que tem como meta representar o povo sergipano no Congresso Nacional. Washington também defendeu a retomada gradativa do público nos estádios de futebol de Sergipe. “Meu projeto realmente é para o Senado Federal. Essa escolha se deu a partir de conversas com diversos representantes políticos, de segmentos empresariais, institucionais, cidadãos comuns, etc. Contudo, não se pode prever o futuro. Dito isto, a depender das circunstâncias, a gente pode concorrer a outro cargo”.

Alô Canindé!

Chega a informação que a Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco concedeu um reajuste salarial para seu funcionalismo público, apesar da pandemia do novo coronavírus. Os servidores vinham cobrando a valorização por parte do prefeito Weldo Mariano (PT), que segundo eles era um compromisso assumido da campanha.

Dores, Dores…

O Controle Interno do município tem sido alvo de uma forte investigação por parte dos órgãos de Controle sobre os recursos próprios e os repasses do governo estadual e do governo federal! Tem uma turma passando o “pente fino” e, até onde já se tem conhecimento, um cidadão está sendo investigado pela confecção de supostos pareceres movidos por interesses pessoais! Desse jeito o “galo” vai cantar ainda mais cedo…

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com