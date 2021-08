Vice-prefeita participa de debate sobre primeira infância e aleitamento

Encerrando as atividades do “Agosto Dourado”, mês da primeira infância e do aleitamento materno, o Programa Criança Feliz e a Secretaria Municipal da Assistência Social promoveram mais um ciclo de palestras nesta segunda-feira, 30, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Santa Maria.

Dessa vez, com o foco na importância da amamentação e na autoestima feminina, o evento contou com a participação da vice-prefeita Katarina Feitoza, que considera o debate em torno do tema fundamental dentro da assistência à mulher e à família.

“Não somos apenas mães, somos donas de casa e também trabalhamos fora para ter independência financeira. Então, enquanto poder público, temos que promover atos como esse para entender e conhecer os problemas que as famílias vivenciam e assim buscar políticas públicas para enfrentá-los”, afirmou Katarina.

De acordo com a vice-prefeita, o fato de as mães estarem buscando conhecimento em palestras como essa é um excelente sinal. “O conhecimento transforma, e conhecer seus direitos e deveres também. Por isso estou feliz de vê-las aqui, mesmo com a correria do dia a dia”, ressaltou Katarina, que é a madrinha do programa.

“Desde que assumi a vice-Prefeitura, busquei saber o que vinha sendo feito por aqueles que mais precisam de um olhar mais cuidadoso, como as crianças e as mães. Foi quando fui apresentada ao programa Criança Feliz, uma iniciativa muito importante de acolhimento e apoio”, completou.

Segundo Katarina, a primeira infância tem sido trabalhada em diversas áreas do município, inclusive com a discussão em torno do Plano Municipal da Primeira Infância – PMPI. “Estamos trabalhando para definir como fazer mais pelas crianças e pelas mães. E hoje é dia de reiterar que estamos juntas nesse caminho”, destacou a vice-prefeita.

Conforme a secretária-adjunta da Assistência, Selma França, a pasta realizou várias atividades durante o mês, principalmente com as crianças do programa e, nesta segunda, reuniu as mães para encerrar o ciclo de palestras.

Foto: Jamisson Souza