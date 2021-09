Abertas inscrições para oficina de DJ na Escola de Artes

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), está com inscrições abertas para a oficina de DJ “Global Beats – A arte da discotecagem”. Com vagas limitadas, a oficina será realizada na Escola de Artes Valdice Teles, de 8 a 21 de setembro. As inscrições para as vinte vagas disponíveis devem ser realizadas através do sympla.com.br ou através do telefone 79 99605-0394.

Ministrado pelo facilitador DJ Kaska, a oficina de DJ busca gerar oportunidade para quem quer aprender a tocar como hobby ou se lançar no mercado. Aliando teoria e prática, a oficina vai trabalhar a montagem de equipamentos; afinação e controle de pitch; regras e batidas por compasso; técnicas de mixagem e equalização; práticas e gravação de uma mixtape com o traktor, além de ensinar aos alunos como se lançar no mercado de trabalho.

“As oficinas de DJs que ministramos colaboraram muito na formação de vários DJs hoje no mercado profissional, de suma importância na cena cultural de Aracaju. A oficina vai ser ministrada por mim e o DJ convidado Rafa Aragão, ele que foi meu aluno em outra oficina há alguns anos”, disse Kaska.

A oficina de DJ Global Beats é parte das entregas da Lei Aldir Blanc, através do edital Janelas para as Artes, executado pela Funcaju. Segundo o DJ, o edital foi importante para a classe artística. “É um momento muito difícil pra quem trabalha com arte e esse edital que teve uma forma de seleção bem democrática foi de suma importância pra gente e, claro, contribuiu para fomentar as várias classes artísticas e muita cultura de qualidade para a população de Aracaju. Ganhamos todos: artistas e o público”.

A Escola de Artes Valdice Teles está localizada na rua Vila Cristina, 354, no bairro São José.