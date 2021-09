Adriana Taxista participa de audiência sobre greve dos rodoviários em fevereiro

Será realizada na manhã desta quarta-feira (01) a audiência criminal com o ex-vereador Adriano Oliveira Pereira, o Adriano Taxista como é conhecido, que está sendo acusado do delito constante do artigo 265 do Código Penal, ou seja, atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública, referente à greve feita pelos rodoviários nos dias 26 e 27 de fevereiro deste ano.

As informações passadas pela assessoria de Adriano, a audiência acontecerá perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, de forma virtual, e terá como advogado do Adriano Taxista, o Dr. Márlio Damasceno, o qual acredita que “os fatos serão devidamente esclarecidos” durante a instrução processual, até porque, seu cliente jamais esteve à frente da greve, prestando tão somente apoio aos rodoviários, como qualquer cidadão pode fazer, que lutavam pelos seus direitos.

O advogado ressalta ainda, que em momento algum o Adriano incentivou aos rodoviários a praticarem qualquer tipo de desordem, ao contrário, existem vídeos onde o mesmo aconselha a classe a se manifestar de forma pacífica e ordeira.