Aracaju se transforma na Capital Brasileira da Ginástica a partir desta quarta, 1º

Durante todo o mês de setembro e início de outubro, Aracaju se transformará na Capital Brasileira da Ginástica. Em Aracaju serão realizados nesse período os Campeonatos Brasileiros de Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica, Ginástica Artística e Ginástica de Trampolim. Esses eventos, que reúnem os maiores nomes da ginástica brasileira, são promovidos pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), com total apoio do Governo do Estado de Sergipe, o qual, em caráter excepcional, liberou o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. Os ginastas já chegaram ao solo sergipano e iniciaram a partir dessa terça-feira, 31, os primeiros treinamentos das equipes.

A solenidade de abertura contará com a presença do governador Belivaldo Chagas, que abrirá o primeiro desses eventos: o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Adulto e Infantil de Ginástica Rítmica, que começa nesta quarta-feira, 2, com a solenidade de abertura prevista para às 20h. A apresentação ficará a cargo da seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto que tem Aracaju como base de treinamento e recentemente representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O Brasileiro Adulto Loterias Caixa reúne ginastas acima de 16 anos de idade e vai movimentar 96 participantes. Já o Brasileiro Infantil Loterias Caixa terá a presença de 58 ginastas, de 11 ou 12 anos de idade.

A superintendente de Esportes do Governo de Sergipe, Mariana Dantas, destacou mais uma vez a presença do Estado de Sergipe na captação de mais um grande evento esportivo nacional. “Sergipe se destacando no cenário nacional, quer seja pelos nossos atletas, quer seja pela capacidade de realizar eventos de grande porte como esses campeonatos, que serão realizados no Constâncio Vieira, aberto excepcionalmente para receber os maiores nomes da ginástica brasileira”, lembrou Mariana Dantas.

A coordenadora de ginástica da CBG, Márcia Aversani, destacou o sucesso de competições realizadas este mês em São Paulo e fica na expectativa de que aqui se tenha o mesmo empenho. “Eu já tive uma grata surpresa com o número de inscritas para os Campeonatos Brasileiros Loterias Caixa Pré-Infantil e Juvenil (realizados em agosto, em São Caetano do Sul), e essas quantidades de participantes nos Brasileiros Loterias Caixa Adulto e Infantil também são muito expressivas. Depois de dois anos sem competições oficiais nacionais, esse nível de envolvimento é um ponto positivo para os clubes, associações, federações e, em especial, para a CBG, que coordenou diversas atividades realizadas online para manter a comunidade unida e em forma”, disse Márcia Aversani, coordenadora técnica de Ginástica Rítmica da Confederação.

Segundo a dirigente, toda a trajetória recente da GR colaborou para esse momento altamente positivo, desde a boa participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, passando pelo Campeonato Pan-Americano de GR, realizado no Rio de Janeiro, em junho, no qual a Seleção Brasileira de Conjunto conquistou a vaga olímpica de forma emocionante, até a própria presença da equipe em Tóquio. “Tudo isso deu um gás para a modalidade. A transmissão ao vivo do Pan de GR, por streaming e pela TV, também foi muito oportuna. O Brasil pôde acompanhar com detalhes a beleza da Ginástica Rítmica”, comenta Márcia.

Outras grandes atrações do evento serão as presenças de Bárbara Domingos e de Natália Gaudio, que representarão seus clubes, o AGIR, de Curitiba, e o Escola de Campeãs, de Vitória, respectivamente. Na ginástica artística, há as presenças de Arthur Zanetti, Arthur Nory e o fenômeno Rebeca Andrade.

Por conta dos protocolos sanitários de higiene, combate e prevenção à covid-19, não haverá presença de público nesses eventos, nem mesmo acesso à imprensa.

