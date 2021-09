Banese vai inaugurar Posto Avançado de Atendimento em Monte Alegre

Anúncio foi feito pelo presidente do banco na tarde desta segunda-feira (30) durante reunião com a prefeita e a comunidade do município

Atendendo a uma demanda da população de Monte Alegre, o Banese criará no município um Posto Avançado de Atendimento. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (30) pelo presidente do banco, Helom Oliveira, que esteve na cidade e, ao lado da prefeita Nena de Luciano, conversou com a comunidade.

Com a medida, a população de Monte Alegre contará com um amplo espaço de atendimento, que funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados das 7h às 12h. O horário de funcionamento estendido é um dos diferenciais da nova estrutura, e visa atender as demandas do comércio e empresários locais.

O novo Posto Avançado de Atendimento funcionará em um imóvel cedido pela prefeitura municipal. As obras de adequação do local serão iniciadas ainda esta semana, e a expectativa é que sejam concluídas o mais breve possível, para suprir as necessidades da população, que há aproximadamente três meses está sem agência bancária no município.

O presidente do Banese, Helom Oliveira, destacou que a medida segue as diretrizes traçadas pelo governador do Estado, Belivaldo Chagas, para a atuação do banco no interior de Sergipe, e afirmou que o novo Posto Avançado de Atendimento foi pensado para atender todas as necessidades apresentadas anteriormente pela prefeita e secretários municipais.

“Para nós, do Banese, é uma honra poder atender o pleito da população de Monte Alegre. Um dos nossos papéis é dar assistência aos municípios e, por isso, é que estamos aqui. Desde a última semana temos trabalhado de forma objetiva para que o atendimento bancário que vocês necessitam seja retomado”, salientou.

O secretário-geral de Monte Alegre, Luciano de Lino, contou que antes de o Banese atender o pedido dos moradores da cidade, o grupo de representantes esteve em outras instituições bancárias e não foi atendido nas necessidades apresentadas. Já a prefeita Nena de Luciano não escondeu a satisfação em poder oferecer à população mais segurança e comodidade no acesso aos serviços bancários.

“Estou muito feliz por termos conseguido essa parceria e agradeço que em tão pouco tempo vocês tenham atendido nosso clamor. Não precisaremos mais ir para municípios vizinhos sacar ou depositar nosso dinheiro, pois ele ficará aqui. Nosso povo só tem a agradecer ao Banese”, afirmou a gestora.

Foco no desenvolvimento

Outro diferencial da atuação do Banese no município será a possibilidade dos produtores rurais locais terem acesso à consultoria especializada de um dos mais importantes hubs de startups do agronegócio do mundo. Os serviços de inteligência tecnológica poderão ajudar no aumento da produção do milho e do leite, dois dos principais produtos do agronegócio na região. Atualmente, segundo dados da secretaria municipal de Planejamento, Monte Alegre produz 10.200 toneladas de milho por safra, e 150 mil litros de leite por dia, sendo este último produto o responsável por cerca de nove mil empregos diretos na região.

Helom Oliveira enfatizou, ainda, que este é apenas o início de uma nova e produtiva realidade que o município vivenciará com a presença mais forte do Banese. “Tenho certeza de que essa parceria será boa para todos, afinal de contas, com o dinheiro voltando a circular na cidade a economia se desenvolverá com maior velocidade”, observou.

A reunião, que aconteceu na Ceasa local, contou também com a presença de vereadores; de representantes do Legislativo estadual; de membros do corpo diretivo do Banese, e da comunidade monte-alegrense.

Ascom Grupo Banese