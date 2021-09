Batalhão da Restauração realizam doação de agasalhos

A equipe do Batalhão da Restauração, esteve nas ruas na noite de ontem, dia 31, para colocar em prática o projeto ” Ação Contra o Frio “, para ajudar moradores de rua que necessitam de agasalhos e roupas para sobreviverem durante o inverno.

Os residentes e a equipe de profissionais do Batalhão da Restauração, foram distribuir agasalhos, roupas e sapatos, além da sopa para moradores de rua no centro da cidade. A primeira parada dos “Anjos do Batalhão”, foi no Banese Central, onde de forma harmoniosa, a equipe organizou filas para que as pessoas pudessem ser agraciadas com roupas e agasalhos para se protegerem do frio embaixo das marquises, além de receberem o carinho dos profissionais do Batalhão, que respeitando as normas de higiene e saúde, também entregaram sopa com pão e café, para amenizar o sofrimento desses irmãos. A segunda parada, foi no fundo da Câmara Municipal de Vereadores, e na mesma sintonia foram entregues os agasalhos, roupas e a sopa para aquecer os nossos irmãos.

Durante a entrega dos agasalhos várias pessoas agradeceram pela ajuda, como foi o caso do senhor Daniel dos Santos, morador de rua que aproveitou a ocasião, para agradecer a Deus e ao Capitão Samuel, por poder ajudar a todos os que necessitam de uma mão amiga, para sobreviver.