Concurso para auditor fiscal de Aracaju será realizado dia 10 de outubro

O concurso para auditor fiscal do município de Aracaju já tem nova data para ocorrer: 10 de outubro deste ano. O edital atualizado foi assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e publicado no Diário Oficial do Município, edição de terça-feira (31). O certame, que tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), prevê a oferta de 20 vagas, sendo 14 para a área de Abrangência Geral e as outras seis destinadas aos profissionais de Tecnologia da Informação, além do cadastro reserva.

De acordo com o novo cronograma, no próximo dia 2 de outubro será divulgado o edital que informa os horários do concurso e a data em que será disponibilizado o link para consulta dos locais das provas.

“Toda a administração municipal está bastante satisfeita com a retomada do processo para a realização do certame, pois é um marco para a Secretaria da Fazenda e os servidores públicos que executam o trabalho fazendário diariamente”, enfatiza o gestor da pasta Jeferson Passos.

Os candidatos já inscritos devem ficar atentos às informações, inclusive sobre todos os protocolos de biossegurança que serão exigidos devido à pandemia. O concurso para Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda de Aracaju ocorreria em dezembro do ano passado, mas, devido a um mandado de segurança impetrado por um dos candidatos, foi suspenso pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. A Prefeitura recorreu da decisão, mas teve o pedido negado, o que só permitiu a retomada do processo para realização das provas no início do mês de agosto.

“O trabalho do auditor é de fundamental importância para o desenvolvimento do município; é ele quem arrecada e realiza os tributos que serão utilizados nas demandas da população. O último concurso foi realizado em 1998, há 23 anos, o que contribuiu para a defasagem do quadro de servidores. Será uma excelente oportunidade para tentar uma carreira tão importante para o município”, analisa o secretário da Fazenda.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga