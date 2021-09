Confira a programação completa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Adulto/Infantil

A competição será aberta oficialmente na noite desta quarta-feira, 1º, com a esperada apresentação da Seleção Brasileira de Ginásticas Rítmica-Conjunto. Será a primeira apresentação pública das atletas, que tão bem representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A solenidade marcada para às 20h contará com a presença do governador Belivaldo Chagas, um incentivador do esporte no estado de Sergipe.

O ginásio Constâncio Vieira já vive as emoções do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Adulto/Infantil de GR. As atividades tiveram início nessa segunda-feira, 30, com a chegada das equipes e o treino escalado. Na terça-feira, 31, aconteceram mais uma vez os treinos escalados, reunião da equipe de arbitragem e o Congresso Técnico.

As apresentações no tablado tiveram início efetivamente na manhã desta quarta-feira, 1º, com as disputas do Infantil Grupos A e B Mãos Livres e Adulto nível 2, no aparelho Arco. À tarde as disputas foram no aparelho Arco para o Infantil e Adulto Grupos A e B. O evento prossegue até domingo, 5, nas categorias Adulto e Infantil, com os aparelhos Bola, Maças, Fita e Arco, individual geral. Ao fim de cada dia, a partir das, será realizada a solenidade de premiação.

O Brasileiro Adulto Loterias Caixa de GR reunirá atletas acima de 16 anos de idade e vai movimentar 96 participantes, enquanto o Brasileiro Infantil Loterias Caixa terá a presença de 58 ginastas entre 11 e 12 anos de idade.

Outras grandes atrações do evento serão as presenças de Bárbara Domingos e de Natália Gaudio, as quais, individualmente, representarão seus clubes, o AGIR, de Curitiba e o Escola de Campeãs, de Vitória, respectivamente. Elas são no momento os maiores nomes da Ginástica Rítmica no Brasil.

Apoio oficial

Promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Adulto/Infantil de GR conta com total apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esportes (Supee), que não mediu esforços para liberação do Ginásio Constâncio Vieira, em caráter excepcional, uma vez que aquela praça de esportes passa por uma ampla reforma, dependendo ainda do início e da conclusão da segunda etapa.

Além do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Adulto/Infantil de GR, o Constâncio Vieira receberá por todo o mês de setembro outras competições de ginástica, como os campeonatos nacionais de Ginástica Aeróbica, Ginástica Artística e Ginástica de Trampolim. A série de eventos vai se estender até meados de outubro.

Veja a programação oficial a partir desta quarta-feira 1º. De setembro:

01/09 (Quarta-feira)

Competição Geral

09h00 às 10h50 – Infantil A (Grupo A) e B

11h00 às 13h00 – Infantil A (Grupo B) –

14h00 às 16h00 – Infantil B – Arco e Adulto N

16h00 às 18h’0 – Infantil A (Grupo A) –

18h10 às 20h20 – Infantil A (Grupo B) –

20h00 – ABERTURA

02/09 (Quinta-feira )

Competição Geral

09h00 às 11h00 – Infantil B –Maças e D

11h00 às 13h00 – Infantil A (Grupo B) –

14h00 às 16h15 – Infantil A (Grupo A) –

16h15 às 17h30 – Adulto Nível 1 (Grupo B)

18h20 às 19h30 – Final Adulto – Arco

03/09 (Sexta-feira )

Competição Geral

09h00 às 11h00 – Infantil B –Fita e Adulto N

11h00 às 13h00 – Infantil A (Grupo B) –

14h00 às 16h15 – Infantil A (Grupo A) –

16h15 às 17h30 – Adulto Nível 1 (Grupo A)

17h30 às 17h45 – Premiação Infantil – Equipe e I

18h20 às 19h30 – Final Adulto – Bola

04/09 (Sábado)

Competição FINAL categoria Infantil e

09h00 às 11h00 – FINAL Infantil A e B–

11h15 às 13h00 – FINAL Infantil A e B –

14h00 às 16h00 – FINAL Infantil A e B

16h15 às 18h15 – FINAL Infantil A e B –

18h15 às 18h45 – Premiação Finais Infantil A e B

Nível 2 ― Premiação Especial 16 anos ―

05/09 (Domingo)

10h00 às 11h10 – Adulto – FINAIS Nível 1 e Nível 2 (12 finalistas de cada aparelho no Nível 1 e 10 finalistas de cada aparelho Nível 2) – Aparelho Maças

11h10 às 12h20 – Adulto – FINAIS Nível 1 e nível 2 (12 finalistas de cada aparelho no Nível 1 e 10 finalistas de cada aparelho no NÍVEL 2) – Aparelho Fita.