Conversa fiada está em alta

Sem disputas eleitorais este ano, a classe política tem se ocupado em fazer projeções para 2022, quando os sergipanos vão eleger governador, um senador, deputados federais e estaduais. Pois bem, enquanto o próximo ano não chega, os políticos discutem até sobre o sexo dos anjos. Nessa quadra, o importante é participar dos debates, manter o nome na mídia para não ser esquecido pelos eleitores. Por sua vez, setores da imprensa se apressam em divulgar as coisas mais absurdas do mundo. Desde janeiro passado, já se leu todo tipo de possíveis composições políticas e de rachas inimagináveis. É o exercício de suposições que não leva a lugar nenhum, mas mantém ocupado quem não possui coisa mais importante para fazer. Estamos, portanto, vivendo a época da conversa mole para boi dormir. Arre égua!

Prefeito doa salário

O prefeito de Malhador, Francisco de Assis Araújo Júnior, o “Assisinho” (PL), fez doação do salário deste mês (R$ 11.924,98 líquidos) para as obras do Santuário Santa Dulce dos Pobres, ainda a serem iniciadas naquele município. E por que ele escolheu justo a santa baiana? Filha de Malhador, Claudia Cristiane Santos Araújo recebeu o 1º milagre atribuído a Dulce. Com forte hemorragia pós-parto, ela estava à beira da morte quando padre José Almi a visitou e pediu a intercessão da então freira. Dona Cláudia vem a ser mãe de “Assisinho”. Supimpa!

Natal Iluminado

A Prefeitura de Aracaju e a Energisa reafirmaram a parceria para a realização do Natal Iluminado no Parque da Sementeira. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), a partir de agora, as equipes do município e da empresa de energia trabalharão nos detalhes da decoração dos espaços no parque. Ele prometeu detalhar em breve como será o Natal Iluminado deste ano: “Fiquei muito feliz em ver o projeto e já garanto que será lindo”, afirmou Nogueira. Então, tá!

Prepare o bolso

Desde a zero hora desta quarta-feira, a energia elétrica que você consome está 6,78% mais cara. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica ao implementar a bandeira inédita da conta de luz, chamada de bandeira “Escassez Hídrica”, responsável pelo aumento da tarifa. A nova taxa é de R$ 14,20/100kWh, quase 50% acima da bandeira atual, e valerá para quase todos os consumidores até 30 de abril de 2022. As exceções ficam por parte dos moradores do estado de Roraima e os cidadãos de baixa renda que aderem à tarifa social da conta de luz. Misericórdia!

Senhor Carestia

Uma das especialidades do governo federal é aumentar os preços das coisas. Segundo o vice-presidente do PT, Márcio Macedo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “demostra incompetência na gestão e a carestia toma conta do Brasil: aumento do preço da gasolina, do diesel, da cesta básica e agora a energia elétrica ficou 7% mais cara”, reclama o petista. A continuar assim, não demora e os brasileiros começam a chamar Bolsonaro de “senhor Carestia”. Só Jesus na causa!

Crime tem cor

O Atlas da Violência revela que 77,1% das pessoas assassinadas no Brasil entre 2009 e 2019 eram negras. Elaborado pelo Fórum de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o estudo revela que os negros tem 2,6 mais chances de serem assassinados do que pessoas não negras. Enquanto entre os negros a números de homicídios cresceu 1,6% no período, no caso dos não negros ele caiu 33% entre 2009 e 2019. Crendeuspai!

Política de compadrio

A péssima qualidade do transporte coletivo de Aracaju tem tudo para perdurar por muito tempo. Enquanto não se mudar a relação de compadrio entre a Prefeitura e as empresas, o povo não terá um transporte digno. Sem alternativa, a população se aboleta em ônibus cheios e sujos ou se arrisca no transporte clandestino. Para mudar esse triste quadro será preciso fiscalizar o cumprimento dos horários dos ônibus, exigir a renovação da frota e a qualificação de motoristas e cobradores. O contrário disso é agir contra o povo para apadrinhar os empresários. Marminino!

Justa homenagem

O Ipesaúde homenageou o ex-vereador Jason Neto (PDT), colocando seu nome no novo Centro de Excelência Cardiorrespiratório. Servidor daquele instituto há 32 anos, o pedetista morreu em setembro de 2020, vítima de um infarto fulminante. A inauguração do Centro foi prestigiada pela família do ex-vereador de Aracaju. Coube ao irmão de Jason, deputado federal Fábio Henrique (PDT), agradecer à direção do Ipesaúde pela homenagem feita ao ex-parlamentar. Legal!

Não faça o que faço

Vira e mexe, o Tribunal de Contas de Sergipe faz críticas aos prefeitos que recebem salários superiores a R$ 30 mil. De fato, é um absurdo ver gestores de municípios pobres abocanhando tanta grana. O problema é que quem ganha um xibilhão, como os bem pagos conselheiros do TCE, não tem moral para chamar os prefeitos de marajás. Neste caso, é o sujo falando do mal lavado. Danôsse!

Aluna de política

A presidente do Podemos em Sergipe, delegada Danielle Garcia, está sorrindo de orelha a orelha por ter sido selecionada para participar da capacitação oferecida pelo RenovaBR. “É a maior escola de preparação política do país”, festeja. Danielle foi uma das 150 pessoas selecionadas, entre as 12 mil que concorreram à capacitação do RenovaBR, uma instituição mantida pela sociedade civil. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de março de 1915.

