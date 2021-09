CRO: Thadeu Roriz propõe gestão transparente e valorização da categoria 

Candidato à presidência da seccional sergipana do Conselho Regional de Odontologia (CRO/SE), o cirurgião-dentista Thadeu Roriz, propõe uma gestão transparente e harmônica voltada à união e valorização da categoria.

“É essencial a inclusão dos cirurgiões dentistas em ações de defesa dos seus interesses. Nós temos um plano de gestão, elaborado a partir das demandas dos colegas que, como eu, também, defendem um CRO voltado aos seus anseios”, disse Roriz, que encabeça uma chapa, que contempla os mais diversos segmentos.

Para ele, é imprescindível a transparência das ações do Conselho, bem como a alternância de poder. “Toda a proposta de nossa chapa foi construída com e pela odontologia. Temos plena ciência das dificuldades diárias enfrentadas pelos nossos colegas. Acreditamos que é hora de darmos a nossa contribuição para que tenhamos um CRO aberto a ouvir e a acolher as demandas que vêm da própria classe, de forma respeitosa e empática”.

Thadeu destacou que, este ano, a eleição acontecerá nos dias 1º e 2 de outubro. “Para votar, todos devem estar em dia com suas obrigações junto ao Conselho, até o dia 28 próximo. “É importante a participação de todos que desejam a renovação e a mudança”, disse.

