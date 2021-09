Deputada apela para que projetos de lei entrem na pauta de votação da Alese

A deputada Kitty Lima (CIDADANIA) cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta quarta-feira, 1º, agilidade na colocação de projetos de lei na pauta de votações.

“É incontável o número de projetos de minha autoria que estão eternamente em tramitação e não vêm pra pauta; a gente cobra diariamente e pede explicação à Presidência da Casa e ao líder do Governo, mas é frustrante pra gente que tem que explicar às pessoas o porquê não foram votados e o público entender por que essa Casa é tão lenta”, reclama acrescentando aguardar que na próxima semana, seu apelo tenha resultado.

Kitty Lima também falou sobre uma matéria veiculada no Jornal da Cidade, sobre o número de desempregados no estado de Sergipe, com taxa de desocupação de mais de 200 mil desempregados.

“Isso é muito preocupante e eu peço a esta Casa para que a gente dê uma atenção a isso, pois as pessoas estão desesperadas; nos procuram e não temos emprego. O Governo do Estado precisa agilizar. A gente precisa de ações consistentes no desenvolvimento econômico do nosso estado. É preciso amparar as pessoas. A pauta do desemprego é urgente; eu estou disposta a agir e conto com os demais desta Casa”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza