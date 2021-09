Deputado anuncia continuidade das obras do Hospital de Amor de Lagarto

No início da tarde desta quarta-feira, 1°, o deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade) anunciou, através das redes sociais, a continuidade das obras do Hospital de Amor de Lagarto que estavam paralisadas.

“Temos uma excelente notícia para todo o Estado de Sergipe. Conseguimos junto ao Governo Federal e alguns ministérios a liberação para continuidade das obras do Hospital de Amor de Lagarto”, afirmou o deputado Gustinho.

As obras estavam paralisadas por um pedido do Iphan, sob a alegação da falta de licenças arqueológicas. “Aproveito para agradecer à ministra Flávia Arruda, ao ministro Gilson Machado, à presidente do Iphan, Larissa Peixoto; e ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo compromisso com o nosso estado e com uma obra tão importante para todo o Nordeste”, disse Gustinho.