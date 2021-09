Entrevista de Alessandro causa polvorosa e Carlos Cauê diz que senador é “bolsonarista oportunista”

O que era para ser apenas uma entrevista, terminou em polvorosa quando o senador Alessandro Vieira (Cidadania) após o tempo estipulado para mudar de emissora e cumprir agenda programada para outro programa, segundo sua assessoria.

Em nota, a assessoria do senador explicou que “diante do alvoroço promovido pelo radialista Narcizo Machado, no programa Jornal da Fan, da rádio Fan FM, na manhã desta quarta-feira (01), atacando e ofendendo o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), se faz necessário este breve esclarecimento para a toda imprensa sergipana”.

Sobre a polêmica que acabou acontecendo, o senador Alessandro informou que tinha duas agendas de entrevista em Aracaju. Às 6h na Fan FM e às 6h30 na Jornal FM. “A produção da Fan FM e o apresentador Narcizo Machado estavam previamente avisados da existência do outro compromisso na sequência, além da agenda em Brasília, para controle do horário. A entrevista teria duração de 15 minutos, mas foi esticada pelo apresentador até quase 30 minutos, apesar dos alertas da equipe do senador”.

De Cauê sobre Alessandro – Já o Secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, Carlos Cauê, rebateu as afirmações feitas pelo senador Alessandro, em relação a sua conduta profissional.

Em resposta à fala de Alessandro, o jornalista Carlos Cauê disse que “não tenho tempo para polemizar com bolsonarista oportunista, que se elegeu nas hostes do bolsonarismo, defendendo plataforma bolsonarista, depois traiu Bolsonaro e hoje posa de oposição”.

Cauê conclui dizendo que “o senador deveria se preocupar mais com a coerência da trajetória política dele e não insinuar que a imprensa e veículos de comunicação de Sergipe são vendidos”.