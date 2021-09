Lançamento: Anuário apresenta dados econômicos e sociais de Sergipe

A real situação socioeconômica de Sergipe é tema do Anuário lançado na última terça-feira, 31 de agosto, pelo Grupo de Pesquisa em Análise de Dados Econômicos, vinculado ao Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe.

O Anuário Socieconômico de Sergipe tem autoria dos professores Luiz Rogério de Camargos e Wagner Nóbrega, do Departamento de Economia, juntamente com Rodrigo Melo Gois, economista do Instituto Federal de Sergipe, com a colaboração de cinco alunos do curso de Economia da UFS. Esta terceira edição do Anuário foi contemplada com recursos das emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

De acordo com o professor Wagner Nóbrega, o Anuário tem como objetivo apresentar, de forma sistemática, dados de desempenho da economia e das demandas sociais, que subsidiem a análise dos mesmos e proposição de políticas.

“O documento não só mapeia extensivamente a situação do Estado, com também aborda questões cruciais. A expectativa é que esse material sirva de trabalho para gestores ou aqueles que atuam diretamente na política, na economia e no setor privado”, acrescenta Nóbrega.

Além disso, o Anuário Socioeconômico de Sergipe 2021 oferece uma proposta de solução, ao apontar, sob a ótica da produtividade, opções de intervenção para a saída da crise no curto prazo e de crescimento duradouro e socialmente mais justo no longo prazo.

A publicação, que além dessas ideias expressas em três páginas distribuídas entre duas seções (Editorial e Destaque: Economia), nas seções “Sinopse” e “Dados comparados dos Municípios de Sergipe”, apresenta dados compilados em gráficos e tabelas, que também são descritos textualmente e estão atualizados com as fontes, quando do lançamento do Anuário 2021 no dia 31 de agosto.

Segundo os autores, as informações apresentadas foram escolhidas para cobrir o maior conjunto, senão a totalidade, das estatísticas sociais e indicadores chave, dos quais se parte para fazer qualquer análise empírica, ou das quais se pode abrir para outras que detalhem aspectos de problemas que possam receber tratamento analítico.

Com 839 páginas, o Anuário Socioeconômico de Sergipe está disponível GRATUITAMENTE no site do grupo de pesquisa (www.cafecomdados.com/anuario, ou www.cafecomdados.com.br/anuario)

Da assessoria