Peritos, intérpretes e tradutores devem revisar e atualizar cadastro

A medida vale para os profissionais que realizaram inclusões ou alterações cadastrais a partir de 20 de julho de 2021

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) solicita aos peritos, intérpretes e tradutores atuantes nos órgãos da Justiça do Trabalho que tenham realizado inclusões ou alterações cadastrais no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho (AJ/JT) a partir de 20 de julho de 2021 que façam a revisão e atualizem suas informações no sistema.

A verificação inclui o envio da documentação condicionante.

Para realizar o procedimento, acesse: https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo.

Dúvidas

Em caso de dúvidas ou dificuldades para realizar o procedimento, os profissionais cadastrados podem entrar em contato com o Tribunal Regional do Trabalho em que atuam.

Fonte: CSJT (Secom – com informações da CNE-SIGEO-JT/CSJT)