Plano de Desenvolvimento de Sergipe será apresentado na cidade de Lagarto

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB) e o coordenador do Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe (PDES), Marcelo Barberino e o sub-secretário da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, receberam na manhã desta quarta-feira, 1º, a visita do presidente da Câmara Municipal de Lagarto, vereador Amilton Fontes. Eles agendaram para o próximo dia 14 de setembro, a apresentação no município, do estudo desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Sergipe junto com a Fundação Dom Cabral, em local a ser definido.

Na terça-feira, 31, o presidente Luciano Bispo apresentou o Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe aos vereadores e empresários do município de Nossa Senhora do Socorro, dando início ao Fórum Itinerante.

“O Plano foi muito bem aceito por todos e nosso objetivo é levar as apresentações a outros municípios como Itabaiana, Estância, Neópolis, Tobias Barreto, entre outros. Hoje conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Lagarto, para que possamos apresentar o Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe “, afirma.

Segundo Marcelo Barberino, o PDES parte da vertente do diagnóstico central e geral do estado e depois destaca as vocações de desenvolvimento econômico de cada região.

“Começamos em oito regiões do estado, congregando vocações como bacia leiteira, agricultura e vamos desenvolvendo dentro de cada uma, as cadeias produtivas. O presidente Luciano Bispo está se reunindo com representantes dos municípios a exemplo de Lagarto, Estância e outros maiores que congregam cidades vizinhas, para fazer com que o Plano chegue a um maior número de prefeitos e presidentes de Câmara de Vereadores, dando ressonância ao estudo”, explica.

O vereador Amilton destaca a importância de participar do Plano de Desenvolvimento

O vereador Amilton Fontes falou sobre a importância da apresentação do Plano na Câmara Municipal. “Lagarto por ser o maior município do interior, precisa estar participando ao lado do presidente Luciano Bispo, dessa apresentação e queremos contribuir para o desenvolvimento do Plano”, afirma.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza