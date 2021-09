PMA convoca candidatos para procedimento de heteroidentificação

A Prefeitura de Aracaju tornou pública, nesta terça-feira, 31, a lista com os nomes dos 17 candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, no ato da inscrição do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), para o Programa Segundo Tempo foi publicada nesta terça-feira, 31.

Atendendo às medidas legais impostas pelos governos Federal, Estadual e Municipal, e dos órgãos de controle sanitário, no sentido de evitar aglomerações e de expor os candidatos ao risco de propagação do coronavírus, o PSS Sejesp 2021, desde o início, é realizado totalmente no formato virtual.

Os candidatos têm do dia 1º até o dia 5 de setembro para enviar, através da plataforma AjuInteligente , as fotos, vídeo e documentos especificados no Edital nº 06/2021, de convocação para o procedimento de heteroidentificação.

Assim, para o envio de documentos, no procedimento de heteroidentificação, o candidato deverá acessar o endereço ajuinteligente.aracaju.se.gov.br, clicar na opção “PSS SEJESP”, e em seguida na opção “HETEROIDENTIFICAÇÃO”.

De acordo com a Comissão responsável pela realização do certame, é importante que o candidato não se esqueça de enviar, também, a autodeclaração disponível no Anexo Único do Edital de Convocação para Heteroidentificação. Além disso, atentar para as especificações que o documento traz. Ainda segundo a Comissão, não serão aceitos documentos enviados fora do prazo estabelecido.

Recursos

Também foi publicado nesta terça-feira o Edital nº 05/2021, com a lista de classificados após análise recursal. No documento constam os nomes de 66 candidatos aptos à próxima fase do Processo Seletivo, tanto na ampla concorrência, quanto nas vagas para afrodescendentes. Para ter acesso aos Editais nº05 e nº06/2021, clique aqui.

Cronograma

O Processo Seletivo Simplificado da Sejesp é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) em concomitância com a Secretaria da Juventude e do Esporte.