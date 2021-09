Prefeitura da Barra distribui 4.176 kits de merenda escolar

A Prefeitura de Barra dos Coqueiro, através da Secretaria Municipal de Educação, começou nesta terça-feira, 31, a entrega dos kits de merenda escolar aos 4.176 estudantes da Rede Municipal de Ensino. A primeira escola a realizar a distribuição foi a Marli Moura de Lima. E a distribuição continuará até o dia 3 de setembro.

Nesta quarta-feira, 1, às 8h, acontece a distribuição na Escola Municipal de Educação Infantil Ester Martins, na Cheche Municipal Jorge Prado de Oliveira, na Escola Municipal de Educação Infantil Francisco Domingos de Moura (Atalaia Nova) e na Escola Municipal Professora Maria Lígia dos Santos Moura. Também recebem os kits, no dia 1, os estudantes da Escola Municipal Prefeito José Mota Macedo, no Povoado Capuã (alunos que moram na Sede, à partir das 7h30, e os de Capuã 8h30), da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Maria do Céu Sales de Andrade (8h) e da Escola Municipal Maria Raimunda Oliveira Rezende (8h).

ESCOLA CREUZA GOMES

A distribuição será feita na terça-feira, 2, e na quinta-feira, 3, à partir das 9h, aos estudantes matriculados na Escola Municipal Professora Creuza Gomes. A entrega acontecerá da seguinte maneira: os alunos que residem na cidade de Barra dos Coqueiros pegam os kits na própria escola nos dias 2 e 3 de setembro. Já os demais receberão os alimentos no dia 3 de setembro, de acordo com os povoados que residem. Essa é uma maneira de evitar aglomerações e assim manter todos os cuidados de distanciamento recomendados em tempos de pandemia.

Por isso, quem mora nos Povoados Olhos D´água e Capuã pegam o kit na Escola José Mota Macedo, localizada no Povoado Capuã. E os que vivem no Povoado Jatobá retiram na Escola Municipal Deoclides José Pereira, localizada no Povoado Jatobá. Os alunos que moram na Atalaia Nova recebem na Escola Municipal Francisco Domingos de Moura, na Praça dos Esportes do Povoado Atalaia Nova. Já os que residem no Povoado Pontal da Barra podem pegar os kits, a partir das 10h, na Associação de Moradores Povoado Pontal da Barra.

E os que vivem nos Povoados Touro e Canal devem se dirigir às 8h30, na Escola Municipal Professora Gelvânia Moura da Silva, no Povoado Canal de São Sebastião. É importante que os barracoqueirenses lembrem de sair de casa para pegar os kits de merenda escolar de máscara. Qualquer dúvida ligue para o 99192-1857.

