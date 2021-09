Repescagem geral para imunização contra Covid e antecipação de 2ª doses ocorre nesta quarta

Em Aracaju, a repescagem geral para imunização da primeira dose contra a Covid-19 foi retomada nesta quarta-feira (1º) e segue até a próxima sexta-feira (03).

Para vacinar este público, novos pontos foram incluídos (o Iate Clube e a sede da Igreja Universal do Reino de Deus), totalizando oito locais para a imunização contra o novo coronavírus.

Para receber a vacina, o cidadão com idade acima de 18 anos poderá se dirigir a sete pontos fixos, nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Iate Clube de Aracaju (Treze de Julho); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA). Estes locais de vacinação funcionarão das 8h às 16h.

Também será possível receber a primeira dose no drive-thru do Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Sementeira, das 8h às 17h. Para ter acesso ao imunizante no local, é necessário se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Antecipação D2

A Secretaria Municipal da Saúde fará nova antecipação da segunda dose (D2) para quem recebeu a primeira dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer. A partir desta quarta-feira, dia 1°, quem precisa receber a segunda dose dos imunizantes até dia 13 de setembro, já pode completar o esquema vacinal.

Para receber a segunda dose, é preciso apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. No caso da vacina Astrazeneca, os locais são: UBS Marx de Carvalho, Augusto Franco, Cândida Alves, Santa Terezinha, das 8 às 16 horas, e drives da Sementeira e 28 BC, das 8 às 17 horas.

Já a segunda dose de Pfizer, está sendo administrada nas UBSs Edézio Vieira de Melo, Manoel de Souza, Externato São Francisco, Auditório anexo à Escola Presidente Vargas, das 8h às 16h, e no drive do 28 BC, das 8h às 17h.

Para quem tomou CoronaVac, a segunda dose continua sendo disponibilizada no auditório anexo à Escola Presidente Vargas e na Unit, das 8h às 16h.

Gestantes, puérperas e lactantes, que ainda não tomaram a primeira dose, podem se dirigir ao Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos).