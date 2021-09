Sead convoca habilitados no concurso de Guarda Prisional

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) convoca os candidatos habilitados no Concurso Público nº 06/2018 para Guarda de Segurança do Sistema Prisional a comparecer presencialmente à sede da pasta, nessa sexta-feira (03), para assinatura do termo de posse.

Os candidatos habilitados devem apresentar-se portando documento de identificação com foto, no horário e ordem de atendimento adiante estabelecido, para assinatura do termo de posse.

Em razão de medidas preventivas à pandemia causada pelo COVID-19, deve o candidato observar rigorosamente seu horário e ordem de atendimento, além das ações vigentes na aplicação do distanciamento social seletivo (DSS) e o uso obrigatório de máscaras respiratórias.

O candidato que possui vínculo público e ainda não apresentou sua exoneração, deverá fazê-la até às 10 horas do dia 02 de setembro de 2021, através do e-mail concurso.sead@sead.se.gov.br.

Depois de empossado, o candidato se dirigirá, imediatamente, à Escola de Gestão Penitenciária (EGESP), situada Rua José Zuckerman, 52 – bairro América, em Aracaju, para fins de matrícula no curso de formação.

Confira aqui a lista com a ordem e horário de atendimento.

Ascom/SEAD