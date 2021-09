Semana da Pátria inicia com exposições virtuais sobre o desfile cívico de 7 de Setembro e homenagens

“Muito mais que um marco comemorativo, é sobretudo um dia de reafirmação e fortalecimento da nossa identidade como brasileiras e brasileiros”, afirma a diretora do Arquivo Público de Sergipe, Sayonara Rodrigues

A programação da Semana da Pátria teve início nesta quarta-feira, 1º de setembro, com duas exposições virtuais, que podem ser acessados pelo portal da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) até o dia 30 deste mês, através do link: https://bit.ly/3kHQuRp .

Uma delas é sobre as “Memórias dos desfiles escolares da rede estadual em Sergipe”, na qual o público poderá encontrar informações e fotografias enviadas por todas as diretorias regionais de educação referentes aos desfiles escolares de cada instituição de ensino ao longo das décadas.

Ainda no mesmo portal, é possível encontrar a segunda exposição, uma homenagem a Almir Garcez, que foi chefe do Cerimonial da Seduc por muitas décadas, e ao maestro Rivaldo Dantas, que também por muitos anos regeu a SECBanda. Já falecidos, os dois homenageados foram figuras de grande importância na história dos desfiles de 7 de Setembro em Sergipe. Os memoriais apresentam fotografias e informações sobre as trajetórias de Almir Garcez e Rivaldo Dantas no contexto das festividades da Independência do Brasil ao longo dos anos.

Uma outra exposição também já foi iniciada no Arquivo Público de Sergipe. Com o tema “A participação de Sergipe no processo de consolidação da independência do Brasil”, a mostra vai até o dia 30 de setembro, e é aberta ao público em geral. Para evitar aglomerações, as pessoas interessadas deverão agendar o horário da visita, que será entre às 8h e às 13h. Os visitantes poderão ver presencialmente documentos referentes à participação de Sergipe no processo de independência do Brasil.

A diretora do Arquivo Público de Sergipe, Sayonara Rodrigues, destaca a importância dessa comemoração. “A Semana da Pátria deve ser compreendida como momento de reflexão sobre nosso processo histórico de independência, pois é mais uma oportunidade para pensar sobre quem somos como povo e como nação. Muito mais que um marco comemorativo, é sobretudo um dia de reafirmação e fortalecimento da nossa identidade como brasileiras e brasileiros”, disse.

Semana da Pátria

Após a suspensão do Desfile Cívico da Avenida Barão Maruim e das comemorações públicas deste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) já planejou a programação da Semana da Pátria, que além das exposições presenciais, contará também com webinário e palestra.

Com o tema “Caminhos da Independência: reflexões e processos”, a cerimônia de abertura acontecerá na próxima sexta-feira, 3, às 10h, no canal do YouTube da Seduc, contando com uma palestra da professora da Universidade de São Paulo (USP), Lilia Katri Moritz Schwarcz; abertura do secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho, e da diretora do Arquivo Público de Sergipe, Sayonara Rodrigues do Nascimento Santana. O tema da palestra online será “Que Independência Queremos Comemorar?”

No dia 6 de setembro será realizado um Webinário com o tema “A participação do Nordeste no processo de independência do Brasil”. O evento será transmitido pelo canal do YouTube Educação Sergipe, no horário das 15h às 17h, e a palestra será ministrada pelos professores Edna Maria Matos Antônio (UFS) e Pedro Vilarinho Castelo Branco (UFPI), com mediação do professor Wanderlei de Oliveira Menezes.

A Semana da Pátria visa a promover uma reflexão sobre o processo histórico, social, político e cultural que culminou na Independência do Brasil; interpretar a participação de Sergipe no movimento de independência; e ilustrar como a rede estadual de ensino, historicamente, se apresenta e dialoga com a sociedade diante das festividades alusivas ao 7 de setembro.