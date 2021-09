Semana do Pescado movimenta economia sergipana, diz Fecomércio

Nesta quarta-feira (1) ocorreu em Sergipe a abertura oficial da 18° edição da Semana do Pescado. No primeiro dia, os bares e restaurantes foram os protagonistas do evento, abrindo suas portas para o consumo de um cardápio especial de pratos feitos com pescados. O evento tem o objetivo de estimular os setores da pesca e dos bares e restaurantes que foram afetados pela pandemia do coronavírus. Este evento é uma ação colaborativa entre Fecomércio, Abrasel, Sebrae e Prefeitura de Aracaju.

A principal ação dos 15 dias dedicados à Semana do Pescado foi o incentivo do consumo deste produto em 32 bares e restaurantes associados à Abrasel que estão oferecendo para o público que compareceu uma gastronomia diversificada, com pratos baseados em peixe, camarão, salmão, sururu, entre outros produtos pescados. Para preservar a saúde das pessoas, os restaurantes promoveram um distanciamento social entre os clientes e disponibilizaram álcool em gel na entrada.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, a Semana do Pescado é uma iniciativa importante para estimular a economia em Sergipe, fortalecendo a cadeia produtiva de bares e restaurantes, além da cadeia da pesca e aquicultura.

“Estamos saindo de um período complexo provocado pela pandemia. A doença provocou danos sérios nas empresas do setor de alimentação e isso fez com que muitas fechassem as portas e outros reduzissem suas operações de forma sensível. E ações como essa da Semana do Pescado são importantes para que retomemos a capacidade de operação dessas empresas, levando pratos especiais com base no pescado para atrair as pessoas aos estabelecimentos. Isso é o começo de uma retomada definitiva do funcionamento da cadeia produtiva dos serviços de alimentação. Além de estimular a venda do pescado para as famílias, nos pratos especiais criados para o período e dando mais oportunidade de consumo do produto pescado pelas famílias com a compra na feira do pescado da próxima semana”, disse Laércio

A próxima ação da Semana do Pescado vai ser a “Feira dos Pescados” que acontecerá entre os dias 9 e 11 da próxima semana na área de eventos do Mercado Central de Aracaju. Vão ser, cerca de 80 bancas que irão comercializar somente pescados, movimentando, desta forma, a compra e venda desses produtos e o setor da pesca. Humberto Eng, coordenador da Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura, destacou que a Semana do Pescado vem para fortalecer a cultura da pesca no estado.

“Essa ação já está consolidada do Brasil e precisava ser desenvolvida em Sergipe. Nós da pesca temos enfrentado dificuldades por conta da pandemia e da diminuição das vendas para um dos nossos principais consumidores, que são os bares e restaurantes. Com a Semana do Pescado, estimulamos a venda dos pratos de origem pesqueira para as pessoas e de nossos produtos para as famílias com as feiras, dando chances para recuperarmos os empregos nesses dois setores muito atingidos pela pandemia”, afirmou.

